【大型賽事】單車節須在下周二或之前登記　一文看清登記步驟

▲ 單車節須在下周二或之前登記，一文看清登記步驟。（資料圖片）

香港旅遊發展局提醒，新鴻基地產香港單車節實體活動，參加者需要在下周二（30日）或之前登記。因今次活動的路線具有一定挑戰性，在確保車手安全的大前提下，車手必須曾經在2015年 至2018年舉行的「香港單車節」中，成功完成30公里以上組別的活動，以證明擁有達要求的公路騎車技巧。

不過，旅發局表示，即使從沒參加過「香港單車節」的單車好手，仍有機會參加今屆活動。今屆活動除了會邀請曾報名參加2018至2019年度由中國香港單車總會所舉辦的公路單車比賽的競賽會員，以及香港三項鐵人總會賽事參加者馳騁港珠澳大橋香港段外，亦歡迎曾完成其他大型單車賽事（如由國際單車聯盟 UCI 或國家自行車協會 National Cycling Federation 舉辦）或公路活動的好手，有意相關經驗又欲參與者，可聯絡大會（活動熱線 2110 9008）確認是否合資格參與。

旅發局提醒，即使遺失了「香港單車節」證書，都可以登記參與，可以致電大會查詢，職員會協助翻查過往紀錄等，車手在核實參加資格後便可登記。而關於今屆報名費用上調，旅發局解釋，報名費用已包括每名參加者 240 港元的核酸測試，以及來往大橋香港口岸接駁交通費用，當中包括接載選手的巴士及運送單車的貨車。

「新鴻基地產香港單車節」實體活動詳情

日期：2022 年 1 月 16 日 (星期日)

地點：港珠澳大橋香港段

路線：由香港口岸出發，經過觀景山隧道、位於機場水道及西部水域的高架道路， 至粵港邊界前折返。

組別：

出發時間 組別 05:00 48 公里組 07:35 26 公里組（A 組） 09:10 26 公里組（B 組）

參加者須於活動前 14 日（即 2022 年 1 月 2 日或之前）完成接種香港政府認可新冠 疫苗

活動前 48 小時內接受大會安排核酸檢測，並取得陰性結果

登記步驟：登記網頁

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責任編輯：李榮忠