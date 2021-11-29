【活得健康啲】兒童不宜過早進補反傷陽氣　中醫媽媽推介5個藥食兩用有營食譜

▲ 註冊中醫師何慧潔推介5個藥食兩用有營食譜。

《活得健康啲》特備節目邀請了健康專家、兩孩媽媽何慧潔中醫師，分享如何從日常飲食中調理小朋友體質，從小加強他們的抵抗力。她特別推介5個加入了性質平和、藥食兩用食材的食譜，給各位爸爸媽媽參考。

蘆筍百合炒帶子

材料：

蘆筍 約160克

鮮百合 1個

紅燈籠椒 半個

鮮帶子 200克

蒜蓉 2匙

功效：清肺養陰

百合甘、涼清潤，主入肺、心，能清肺養陰止咳，清心安神，為治療肺燥咳嗽、失眠心煩所常用。鮮百合含黏液質，有止咳潤肺作用。配合帶子，有養陰益精作用。

做法：

1. 蘆筍洗淨，去粗皮、切段；鮮百合去蒂，浸泡備用；紅燈籠椒洗淨對切，去籽、切塊；帶子洗淨，氽水30秒備用。

2. 蘆筍及百合，放入滾水煮1分鐘，撈起泡冷水。

3. 熱鍋加油，放入蒜粒爆香，放入帶子炒30秒。

4. 放入百合、紅燈籠椒及蘆筍炒，加少許清水，加蓋焗2分鐘。

5. 加入鹽、少許生抽，最後勾芡汁即可。

日式豬肉淮山卷

材料：

豬肉片 10片

蔥粒 2匙

新鮮淮山（去皮，切小段）

白芝麻 1匙

胡椒粉 少許

鹽 少許

功效：健脾益氣

淮山甘、平，能益氣養陰，補脾肺腎。對脾胃虛弱，容易疲乏者有平補作用。

做法：

1. 豬肉片攤開，撒上適量鹽及胡椒粉，放入淮山捲起。

2. 平底鍋裡放入油，放入淮山卷，收口向下。

3. 小火慢煎至肉卷表面微微金黃，加少許清水，加蓋焗2分鐘。

4. 起鍋後裝碟，撒上白芝麻和蔥粒即成。

杞子桂花糕

材料：

杞子 30克

菊花 12克

糖桂花醬 90克

片糖 2片

魚膠粉 40克

冷開水 200毫升

功效：清熱明目

菊花疏散風熱，平肝明目。配合杞子補益肝腎，補血明目，對改善視力有不錯功效。

做法：

1. 菊花加入200毫升水煮滾，撈起菊花後，加入片糖，慢火煮至溶解。

2. 加入杞子煮1分鐘，再放入魚膠粉拌勻，之後加入糖桂花。

3. 倒入模中，冷藏約4-5小時至定型，輕力脫模取出即可享用。

紅棗桂圓小米甜粥

材料：

小米 1杯（浸泡30分鐘）

桂圓 30克（浸泡30分鐘）

紅棗 30克（浸泡，切開去核）

紅糖 5大匙（或按個人喜好添加）

功效：健脾益氣，補血安神

桂圓、紅棗甘溫，能補益心脾，養血安神。配合能健脾益氣的小米，對滋養人體氣血，使面色紅潤，改善睡眠。

做法：

1. 一公升清水加入小米、桂圓、紅棗，大火煮滾後轉小火，徐徐攪拌。

2. 煮40-45分鐘，最後加入紅糖煮溶即可。

台式麻油雞

材料：

雞髀 2隻（洗淨，切塊）

薄生薑片 10片

麻油 3大匙

米酒 100毫升

杞子 1匙

雞髀調味料：

生抽 2大匙

胡椒粉 少許

生粉 1小匙

功效：益氣暖胃散寒

雞肉溫補，再加上辛溫暖胃的生薑及辛溫的米酒，適合寒症、虛症，怕風畏寒、手足不溫的人士，在入秋冬入際進補一下。

做法：

1. 雞髀切件，用調味料醃30分鐘。

2. 熱鑊，放入麻油及薑片慢火炒至金黃及散出香味，再加入雞髀煎香。

3. 放入米酒炒勻後，加入清水大火煮滾，轉小火煮30分鐘。

4. 最後加入杞子及鹽調味即成。

注意：感冒期間或患熱性疾病期間忌用。

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責任編輯：鄭樂晴