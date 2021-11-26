【全民造星IV】網民力捧阿妹繼續為音樂夢進發　Emiko珍惜原創音樂平台

譚仔三哥米線（譚仔三哥）於本月底舉行手作市集和音樂會，兩日的活動邀請到不少人氣歌手聚集，包括Dear Jane和MC張天賦，以及最近引起網民熱烈討論的《全民造星IV》落選參賽者阿妹（黃敏蕎）、Emiko（徐嘉蔚）與Sinnie（吳倩怡），另外還有《全民造星2 》的Zelos（黃凱逸）、Hugo（丘凱雄）、Alfred（胡學軒）、June（梁瑞峰）、小薯茄成員麗英、人氣KOL波仔Boris等。

譚仔三哥今年除了舉行LIFE Mart市集外，白紙市集更首次加盟合作，於2021年11月27日至28日，一連兩假日在饒宗頤文化館及荔枝角D2 Place One 2樓The Space 及D2 Place TWO天台花園舉辦《三哥Chill & Chilli》手作市集和音樂會。

▲ Dear Jane。（發相）

譚仔三哥認為創意不能局限於手作工業，音樂同樣需要創意元素，因此今年加入一連兩日的《三哥Chill & Chilli》音樂會元素，希望可以藉著開放的舞台給予具潛質年輕唱作人表演機會，每日將有8組音樂單位作busking表演，每天的音樂會嘉賓各有不同。

▲ MC張天賦。（發相）

有重量級嘉賓撐場，包括Dear Jane和MC張天賦將出席首天的音樂會，同場更有曾參與《全民造星2》的Zelos（黃凱逸）、Hugo（丘凱雄）、Alfred（胡學軒）、June（梁瑞峰）、男子樂隊Copak及地下女歌手Gwenji（鈞之）參與表演。

▲ Hugo。（發相）

第二日音樂會陣容同樣精彩，包括小薯茄成員麗英、人氣KOL波仔Boris、《全民造星IV》參賽者阿妹（黃敏蕎）、Emiko（徐嘉蔚）以及Sinnie（吳倩怡）等。

▲ 麗英。（發相）

今次Busking參與年輕唱作人的名單上，最有熱度及受注目的必定是16歲的阿妹（黃敏蕎）、文青系靚聲Emiko（徐嘉蔚）以及Sinnie（吳倩怡），她們雖在選秀節目旅程終結，三哥希望多給一個平台延續她們的音樂夢。

▲ 阿妹。（發相）

三位追夢者之中，16歲的阿妹黃敏蕎由年紀與甜美外型一致被看好擁有女團的條件，大熱下落選，聲言「還我阿妹」。

阿妹對於在譚仔三哥音樂會首度公開演出，表示非常感恩：「落選了，失望一定有，說真的心裡確有失落了一陣子，網民討論區的留言我都有留意，很感激他們的支持。雖然離開了選秀舞台，不能夠再追逐夢想，但三哥給我一個機會，參加這個busking，有機會讓我跟支持者真正面對面，讓我有機會親身多謝他們的支持，唱歌給他們聽，謝謝給我唱歌表演機會，可以繼續有平台尋找自己的夢想。」

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另一個落選者Emiko日前亦被淘汰，過程充滿洋蔥，皆因其組的導師許廷鏗忍不住當場落淚，之後更在社交平台出帖子鼓勵她，更揚言盡能力繼續栽培發掘，而Emiko亦有出帖文分享感言，引述花姐也覺得她唱歌好聽被淘汰可惜，Emiko表示雖未能繼續參加選秀，但感到人間有愛，是一個人生的好好體驗。

▲ Emiko。（發相）

Emiko謂：「我好鍾意唱歌，好鍾意原創歌，自己亦喜歡手作，縱使離開選秀舞台，我會創作多一點歌，跟自己說夢不會碎的，多謝三哥給了我另一個平台參與，支持我，真的感到十分榮幸，我不會灰心的，正如Alfred的鼓勵，希望大家可以給多一點機會，認識我們新生代的歌者。」

▲ Sinnie。（發相）

此外，Sinnie亦相當開心可以再有機會唱歌，她說：「譚仔三哥舉辦這個音樂會相當有意義，真的有很多愛唱歌的年輕人是須要一個平台去busking，凝聚我們一起，可以令聲音大一點，希望多一些人可以認識我們這一班愛表演的年輕人。」

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