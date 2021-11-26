邵仲衡分享《梅艷芳》點滴掌摑黃婉曼　「大佬孝」分享夫妻之道：各自有空間

▲ 邵仲衡接受黃婉曼訪問。

「大佬孝」邵仲衡在昨晚（11月25日）到黃婉曼（Icy）的直播節目《安品生活》接受訪問，適逢是感恩節，邵仲衡親自下廚，示範了日式炸豬扒，Icy食到舔舔脷。

邵仲衡有份演出的電影《梅艷芳》叫好叫座，他在戲中有一幕掌摑扮阿梅的王丹妮，非常入戲，Icy八卦拍攝這些掌摑戲份時否需要真打對手，邵仲衡說：「嗰日拍攝現場氣氛都幾緊張，我照講對白，為咗加強效果，我超爆粗，乜嘢魚蝦蟹同器官都爆晒出嚟。」

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他表示有時未必大力打落去對手的效果就一定好，相反最好是對手的表情同反應要配合，才加強戲味。

邵仲衡更即場在鏡頭前示範掌摑Icy，借位「兜巴星」，經過邵仲衡指導，Icy學會了當中技巧，她還笑言要打番邵仲衡，不過二人「互片」，搞笑成份居多。

分享夫妻相處之道

過往演過不少經典影視劇的邵仲衡，以《大時代》的丁孝蟹一角最深入民心，Icy好奇問網民喜歡看到邵仲衡嘗試挑戰甚麼角色？網民給了很多建議，有人希望他扮出櫃男，也有人想看他演醫生或魔術師，甚至因看到邵仲衡的耍家廚藝想看到他演照顧小孩的單親爸爸，他都會一一考慮。

外，他在節目尾段也分享了夫妻相處之道，自爆不時下廚冧老婆：「我哋之間唔會當面say no，有啲嘢唔好諗起就要講，兩公婆日日對住，可以諗吓下次先講，我哋喺屋企都各自有空間。」