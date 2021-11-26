【新冠肺炎】許樹昌指新變種病毒沒流入社區　料不影響通關

▲ 許樹昌指新變種病毒沒流入社區，料不影響通關。（陳永康攝）

本港現兩宗新變種病毒B.1.1.529輸入個案。政府專家顧問許樹昌今（26日）出席活動時表示，相信新變種病毒對通關沒有影響，又指對疫情感樂觀，認為待本港接種率提升後，可慢慢與轉為病毒共存。

許樹昌表示，兩宗輸入個案沒有流入社區引起社區爆發，相信對通關沒有影響。他亦指廣州在5-6月曾出現疫情局部爆發，但在1個月內已平息，現在也沒有出現新個案，認為香港與廣東省通關的風險不高。

許樹昌也稱，對疫情感到樂觀，認為香港經歷4波疫情，最近只有零星輸入個案，已長時間本地清零，現在也有條件和內地通關，相信待疫情穩定通關範圍可以擴大至內地不同地方，希望將來接種率提升，甚至可以慢慢於病毒共存。

許樹昌也表示，新變種病毒現32個基因突變，為目前出現最多突變的變種病毒，有點擔心傳播性會更高及影響疫苗的功效，惟目前全球個案不多，要多點數據才可知實際影響力。他又稱，病毒久不久就會出現變異，就如早前的MU變種病毒也沒出現大爆發，認為要關注但不用太擔心。

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記者：黃小冰