【假冒女團】Anson Lo初登大銀幕票房報捷　教主同末戲院謝票答謝神徒

▲ 教主Anson Lo電影處男作《假冒女團》。

MIRROR成員教主Anson Lo（盧瀚霆）電影處男作《假冒女團》在昨天（11月25日）上映即成同日開畫電影冠軍，連早前首映及優先場，票房破110萬元，為答謝觀眾的支持，今個週末Anson Lo將親到戲院謝票。

《假冒女團》內，除喜劇橋段外還有不少武打場面，在動作指導羅浩銘設計下，讓觀眾欣賞到一班不一樣的偶像一展身手。

儘管《假冒女團》內主要演員未有過動作演出經驗，但大家都抱著初生之犢不畏虎的心態完成每一場的演出。

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羅浩銘整蠱Anson Lo

身為男主角的Anson Lo在戲中初嘗人生第一次武打戲，為應付武指羅浩銘設計連場動作場面，也特意跟他上了好幾堂動作課，結果不負眾望，其中一場彈跳飛身的演出卻一take過，秒殺完美演繹令在場工作人員拍掌讚賞。

此外，動作指導羅浩銘和監製Charlie在煞青當日，給Anson Lo 送上一個小甜品，兩人夾計作弄Anson，不但要他爆阿銘樽，阿銘還假裝撞玻璃時不慎被碎片插傷，當場把Anson嚇壞。

不知如何是好的Anson Lo正想走近阿銘身邊問候之際，卻被喝止不要走近，令他更感憂傷，當大家看見Anson一臉焦慮之際，阿銘和Charlie見任務成功即收手上前安撫Anson，雖然得知被作弄，但Anson也鬆一口氣，且感謝大家送他這個心驚胆跳的煞青「甜品」心意。

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陳紫萱扭傷頸椎

同樣地要應付動作演出的「女團」之一新人陳紫萱Summer在拍攝期間更一度扭傷頸椎，要急送醫院診治，令同場的Anson Lo、Chloe等也當場被嚇壞,担心不已。

戲中故事重心人物陳紫萱為其中一場戲練習時，一個倒豎冲落地，即時扭傷頸部，動彈不能，眼前畫面觸目驚心，當大家為她擔心之際，她卻強忍痛楚反過來帶笑的安慰大家。

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幸好送院後經醫生一番診治沒有大礙，令大家放心下來，而原本醫生須要休息的她卻不想影晌拍攝，翌日戴著頸箍堅持到現場開工，連導演和監製Charlie看在眼裡也不禁讚賞她的專業。

事後紫萱也猶有餘悸的說：「頭倒地剎那，眼前一陣冒黑，頸部位置雖然出現痛楚，但我知道經驗豐富的銘哥（羅浩皓）會知道如何處理，所以我也不大擔心，可能那陣子同時忙緊拍其他電影，沒有充足休息時間，所以導致練習時精神不太集中，這次經驗提醒我，日後拍動作戲，體能和精神都要作好準備才可上陣；因為受影晌的不只自己，還有大局。」