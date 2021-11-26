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【立法會選舉】選舉事務處︰選民不符資格將獲發函提醒　當日投票或觸犯選舉條例

政治 16:02 2021/11/26

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選舉事務處指，不符資格者如在立法會選舉中投票，或會觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》。（資料圖片）

立法會選舉將於12月19日舉行，選舉事務處提醒正式選民登記冊公布後，如選舉事務處從有關團體和發牌當局的更新會員和持牌人資料得悉，某些個人和團體選民的登記資格變更，令他們不再有資格在界別選舉中投票，便會發信提醒他們可能已喪失有關投票資格。

選舉事務處表示，選民如不符合立法會選舉界別選舉投票資格，會獲發函提醒。不符資格者如在立法會選舉中投票，或會觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》。

選舉事務處解釋，根據《立法會條例》，已登記在正式選民登記冊的功能界別選民，後來如不符登記於該功能界別的資格，即喪失在該界別選舉中投票的資格。

選舉事務處提及，選民接獲信件後如認為個人仍符合界別登記資格，可按信上指示提交證明和資料，以供跟進。該選民如獲核實仍符合有關界別登記資格，則可在第七屆立法會選舉中投票。

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責任編輯：陳葆琳

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