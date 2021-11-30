【活得健康啲】中醫媽媽教嬰幼兒進補須知　3款平和食材健脾益胃增抵抗力

中醫固本培元，但小朋友又何時開始適合食中藥？今集《活得健康啲》由註冊中醫師何慧潔講解嬰幼兒進補須知，同時推介3款藥食兩用的平和食材，幫助孩子增強抵抗力，健脾益胃，秋天時分特別適合食用。

小朋友何謂「多病痛」？何慧潔醫師引述中醫之言：「正氣存內，邪不可干」，意即體內正氣充足，不致讓致病源、細菌及病毒等成功侵襲。倘若孩子小小問題已生病，反映體內正氣不足，就要留意生活習慣，例如多曬太陽、多跑跳，最重要是有充足睡眠時間，便可幫助提升免疫能力。

為加強免疫力，有些家長可能會急於替孩子進補。何醫師就提醒，小朋友不要這麼快就進補，經常進補反而容易導致燥熱、上火：

因為小朋友正處於慢慢發育期，陽氣十分充足。經常進補又消化不到，容易引致睡眠變差。愈補愈睡不好，變了惡性循環。而且不是真正需要進補的時機，但不斷吃，最後可能（對藥材）真正「免疫」。

天氣轉涼，何醫師便推介了3款藥食兩用的平和食材淮山、百合、枸杞子，分別有補脾胃、潤肺養陰、補腎明目功效，適合孩子食用：

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有些家長可能疑惑，小朋友幾多歲才可食中藥？何醫師表示，醫書雖然沒有記載實際年齡，但一般建議6個月以上都可開始食中藥：

6個月之後腸道開始發展得比較好，這時如果有病痛，加一些中藥進去，會比較容易吸收。

最後，何醫師亦介紹了一款補氣湯水「淮山靈芝補氣湯」可供小兒服用，有溫補之效，可作日常飲用。

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責任編輯：陳昊淋