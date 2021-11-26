【首踏紅館】憑靚聲成功奪姜濤第一次　AGA學識面對壓力：找方法去開心

▲ AGA明年1月首度開紅館演唱會。

歌手要踏上紅館開演唱會從來不容易，對唱作人AGA（江海迦）來說，更是波折重重。兩年前首度宣布舉行紅館演唱會，開騷日卻遇上打風而延遲，後來又更因疫情再度取消，明年1月再度公布做紅館騷，AGA自然心情忐忑，加上早前又因身體過勞而入院，難怪要搵七師傅指點迷津。

樂壇頒獎禮前夕，AGA忙於宣傳演唱會，但也抽空跟姜濤合唱了即將面世的新歌，因為姜濤透露一直很喜歡AGA的歌曲，故新歌時便主動邀合唱，成就首次跟女歌手合唱情歌，AGA亦為姜濤極速寫好歌曲，笑言事前很神秘，一直不敢公開。

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今年出歌不斷的AGA，原來10月時曾試過一星期入院兩次，當有指她肺部不適，情況令不少歌迷擔心。幸現時AGA已無恙，她解釋入院原因：「可能之前工作檔期太密，有點工作過勞，以及食得不夠和休息不足，故才病倒了，學到的教訓是，就算多想去衝去闖，也要好好照料身體。」

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小病是福，AGA不得不認也到了注意養生的年紀。「以前好多事都想做做到最好，寧願放棄休息，現在知道要適時平衡，也要多留意身體狀況，如察覺健康響了警號，就要多作休養。」

首次紅館演唱會延期了兩年，AGA坦言當時度好的內容和歌單都要重新做過，因為這兩年整個世界也變了。「以前大家一放假便會去旅行散心，現在都很難出國了，反而會自問如何可以過得更快樂，迫著面對內心真正感受，去找令自己快樂的方法。」

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今次個唱取名《Gia》，原自希臘文「大地之母」意思。AGA解說：「其實開心是與生俱來，視乎你如何去看這個世界，快樂也要去灌概和累積，這段時間好多人喜歡上了行山、運動、打坐，在大自然一花一草中，尋覓到快樂的方法。」

藉歌迷的信勉勵

AGA自言也會經歷迷失、糾結，這時候她就會想起做唱作人的原因。「我的fans常會寫信給我，我每當沒有信心，情緒低落，就會拿出信來讀，其中有位已移民台灣的歌迷，表示對前景感到憂心，但聽到我的歌就像是鼓勵一樣。這讓我回想，自己以前也靠別人的音樂來勉勵，現在自己的作品也是這樣為人打氣，也是我繼續創作的動力。」

AGA的新歌《理性與任性之間》，講人在成長期間，縱然某些夢想可以達到，但最重視的人卻可能已漸行漸遠，林若寧的歌詞也感人，也有著AGA的個人體會。「除了自己，相信很多人亦有相同的感受，人生路上總有一個很重要的人，不止是情侶，也可以是伯樂、良師、徒弟，雖然最後人生的方向不同，但能在最奢侈的青春時光，能夠遇上對方已是幸運。」她十直喜歡林若寧及其師傅林夕的詞，在情歌中亦能品嘗人生道理。

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在樂壇衝刺了近十年，AGA不諱言也有過犧性，譬如跟朋友或親人的相處時光。「早前我姐姐生了BB，我也沒機會去採訪。20多歲最常去玩的時候，我就總在錄音室寫歌，我已好多年的聖誕節沒有外出，因為節日一定有工作，因為要做音樂自然會有give and take，當在台上演出，看到台下的光景，歌迷的反應，這種機會不是人人可享有，音樂相對給予自己人生更大的意義，作品愈多，愈感受原來一首歌的力量，比自己想像更大，跟付出的犧性也是可以相等的。」

想要任性多一點

理性與任性之間，AGA形容自己就是太過理性，反而想要點任性。「就是因為很少衝動做事，太過深思熟慮，才會形成壓力來源，其實哪有事情可以完美，有時做錯可能也會有意外成果。」

▲ 明年1月開紅館演唱會。

疫情以來，她最大的體會，是香港人真的很有應變力。「譬如大家少了出街，就令到外賣流行起來，連打邊爐、fine dining都可以送回來，外國人一定不會如此，香港人真是不屈不撓，世界界就跟著變，這才是值得學習地方。」

記者：區家歷