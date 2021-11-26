【一國兩制】黃柳權︰香港實行一國兩制的方針政策不會變　任何內地城市都取代不了香港

▲ 國務院港澳辦副主任黃柳權。（資料圖片）

國務院港澳辦副主任黃柳權表示，香港實行「一國兩制」的方針政策不會改變，強調「一國兩制」是保持香港長期繁榮穩定的最佳制度，又指任何一個內地城市都取代不了香港。

黃柳權今日在外交部駐港特派員公署主辦的大灣區論壇上，以視像形式致辭。他說，香港回歸以來的時間證明，中央政府堅持全面準確的貫徹一國兩制方針，不會變、不動搖、不變形和不走樣。

黃柳權續指，香港不僅是單獨關稅區和國際金融貿易航運中心，還是中國唯一使用普通法的地區，具有簡單的稅制、資本流動自由、國際聯繫廣泛等獨特的優勢、高度法治化、市場化和國際化的營商環境，被公認為全球最自由的經濟體系。他認為，這些優勢是中國內地城市不可媲美的，任何一個中國內地城市都取代不了香港。

他表示，作為中國對外開放的重要門戶，「一國兩制」是最大優勢，改革開放是廣闊後台。中國政府將繼續支持香港鞏固提升競爭優勢，香港的優勢地位不會改變。

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責任編輯：陳葆琳