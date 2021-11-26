【前夫救婚姻】妻女愛教主姜濤無懼歌曲洗腦　前夫感幸福︰MIRROR拉近夫妻關係

▲ 前夫Christopher很包容前妻Bonnie追星，還反過來多謝MIRROR拉近了夫妻關係。

偶像男團MIRROR人氣高企，讓香港沉寂多時的追星風氣再次掀起，湧現了許多姜太、盧太、陳太……慘變前度的港男紛紛到網上的「前夫群組」大吐苦水。查實12鏡仔的出現對夫妻關係可有正面影響，前夫之一的Christopher反而多謝MIRROR拉近了夫妻關係，連女兒都有學習動力。

「前夫」Christopher早於「前夫群組」只有百多人時加入，看完其他前夫貼相訴苦，發覺自己原來算幸福。

有老公分享家中的牆壁放了好大張姜濤（海報牆紙），真的好誇張、好好笑，相比起覺得自己好幸運。

▲ 最深得Bonnie和囡囡歡心的是「姜Son」可愛活動公仔牌。（梁偉榮攝）

Christopher與Bonnie育有一名6歲女兒Isabel，筆者原以為鏡粉的家必定放滿應援物，當家訪一家三口的安樂窩時，眼前卻是相當簡潔的窩居，只放有少量姜濤和盧瀚霆（Anson Lo）的擺設和手幅，令人質疑她是否一個真鏡粉。

我追星追得比較隱形，自己匿在房間不斷睇，再向女兒傳閱，我們食飯時會一起看《調校你MIRROR》、《幫緊你應援團》，今晚我都想追返《膠戰》。

理智前妻從追泰星變鏡粉

從事市場推廣的Bonnie一向有追星習慣，但不是本地薑，也非日韓台明星，而是小鮮肉泰星。「我追開一個BL組合Bright & Win，他們的靚仔程度在亞洲是無與倫比的！」Bright & Win憑著BL劇集《因為我們天生一對》人氣急升，是泰國現時最炙手可熱的男星，在香港也吸納不少粉絲。

▲ Christoper多謝MIRROR拉近了兩人的夫妻關係。（梁偉榮攝）

直至今年初，Bonnie收看ViuTV節目《考有Feel》後認識了本地薑MIRROR，先被王智德（Alton）吸引，繼而「考古」去認識其他鏡仔，「我一開始覺得Alton最靚仔！當時我連MIRROR、ERROR也分不清，是朋友逐一介紹我識，我才追看《造星》、各人的訪問和互動短片。」

最愛教主跳舞講英文好聽

她愈看愈多下，發現12位鏡仔各有特色與才華，更十分欣賞他們的奮鬥精神，令她迅速「入坑」成為鏡粉，尤其最喜歡「教主」盧瀚霆（Anson Lo）。

我很喜歡看人跳舞，他大大力跳，我看得好過癮。我又很喜歡他的聲線溫柔，講英文好好聽，一個土生土長的人都能說出好聽的英文，（下刪一百字）……他不是超級無敵勁靚仔，但他特別吸引我留意。

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Bonnie已成為不折不扣的神徒（Anson Lo粉絲暱稱），並加入了Anson Lo的歌迷會成為會員，她想不到「前夫」竟主動做司機接送她索取會員物品，單是這件小事為「前夫前妻關係」加了一點甜。

雖然他覺得個Anson Lo大名牌放車尾廂，好像有點尷尬，但我覺得好溫馨，他關心我喜歡的東西。其實他的生活中多了一個步驟（協助追星），但他很包容我，令我可以開心追星。

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追星變親子活動 不強迫前夫協助

Christopher不介意家中連播MIRROR的節目、車內又狂Loop MIRROR的歌曲，因他有感老婆算理性、沒有大量儲物，也沒有強迫他一起追星，故樂意接受和了解MIRROR多一點。

我知道是她追，不是我代她追。我都有朋友要陪老婆追星，又要幫手取應援，如果這樣我可能會反感了，現在我覺得自己好幸福。

Christopher還反過來多謝MIRROR的出現，令夫妻間多了有趣話題，「至少講MIRROR有趣過講阿女執書包吧！」從事廣告業兼足球評述員的他在職場上也有得著，與公司的年輕同事多了共同話題，「至少我認得12子，知道他們常迫爆海港城，可以搭得上嘴。」

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Bonnie笑言去追星打卡已變成親子活動，把照片放上網分享後，更重新聯繫了很久不見、現也成為鏡粉的朋友，「講講下就說不如約出來食飯，變成舊同學聚會。」

鏡仔有才華成女兒學習榜樣

媽媽喜歡教主，也感染了女兒Isabel愛聽教主的歌曲，更愛上她認為最靚仔的姜濤，將爸爸完全比下去。Bonnie笑言，鏡仔還意外地成為女兒返學的推動力。

女兒平日會賴床，對她講10萬次「快遲到了」是沒有用，但現在我播《Megahit》當鬧鐘，她想看MV會好快起身，一直聽著『Uh Oh Uh Oh Uh Oh』去刷牙食早餐。

▲ Bonnie拍廣告時與AK、Lokman、保錡和阿Dee開心合照。（影片截圖）

鏡仔講一句，好過爸媽講十句，Bonnie順勢以多才多藝的鏡仔作為女兒的學習榜樣，如陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）多才多藝大學畢業，可教導女兒要努力裝備自己。

Ian打波打到入香港排球隊，又識唱歌彈琴、高大靚仔。其實家長致力栽培小朋友成材，安排學運動、音樂等很多東西，又要兼顧學業，都是希望小朋友將來成為Edan、Ian這樣的人。

Christopher同意老婆的見解，認為追星的本質是中立，凡事不要太過分就好，「食飯食太多也不好吧！其實這個組合的表現都很正面，至少在一些綜藝節目中，都想表達向夢想出發，就要努力向上的訊息。」

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與鏡仔拍廣告 大讚AK教廚

一家人從追星中找到幸福感，也成功吸引外送平台戶戶送Deliveroo注意，獲邀與MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong、AK）、楊樂文（Lokman）、ERROR成員何啟華（阿Dee）和吳保錡（保錡）拍片教煮3道菜式幫前夫們「挽救婚姻」，由AK負責下廚指導，而所有食材均可於平台上的百佳購得。

Christopher大讚AK不單下廚叻，教人煮都好叻，「我本身連打雞蛋也不懂，但我學識了AK示範檸檬牛油煎魚柳，他真的教得很清晰。」Bonnie笑老公絕少正面讚一個男人，老公坦言要懂得欣賞別人。

懂下廚的男人很有魅力，要欣賞自己欠缺而別人有的優點，況且他們都很平易近人，還會幫我們氹女兒！

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記者︰林綺玲