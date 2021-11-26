【第一爐香】許鞍華率幕後黃金陣容製作新作品　形容陣容實力強：他們都拿過奧斯卡！

▲ 許鞍華最新作品《第一爐香》。

許鞍華作品《第一爐香》在昨天（11月25日）正式上映，電影公司在今日（11月26日） 釋出幕後製作特輯，此次的幕後創作特輯首次披露電影《第一爐香》主創團隊組建的幕後故事。

許鞍華導演用「他們都拿過奧斯卡！」這句回答顯示出了幕後陣容的實力。據統計，由導演許鞍華、編劇王安憶、攝影指導杜可風、服裝造型和田惠美、音樂總監坂本龍一、美術趙海、錄音杜篤之、剪輯鄺志良組成的豪華班底，共獲得過176項重量級獎項。

電影服裝設計大師和田惠美逝世享年84歲 許鞍華：好懷念和她工作的日子

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第一位奪奧斯卡日本女性

服裝及造型設計和田惠美於今年11月13日與世長辭，享年84歲。早年憑黑澤明導演的電影《亂》(1985) 榮獲奧斯卡金像獎「最佳服裝設計獎」揚威海外，成為首位奪得奧斯卡獎的日本女性。《第一爐香》為和田惠美的遺作。

這部電影中她一貫專業細膩地為每個角色塑造形象：「所有的服裝面料都是比較講究的，但是有些不會遵循歷史去刻意地設計這些服裝，還是根據演員的本身所擁有的氣質，然後再去做一些設計和改動。」

許鞍華導演更指和田惠美提前一年就開始準備：「她就不要模仿的東西，差不多早一年已經開始去買布，到上海蘇州各個地方四出尋覓。」飾演梁太太的俞飛鴻亦盛讚服裝令演員有投入感 ：「真的是到你穿上在戲裡走動的時候，你才知道她的服裝能帶給你甚麼。」

▲ 和田惠美（左）與杜可風。

許鞍華首與偶像坂本龍一合作

《第一爐香》邀得大師級人馬坂本龍一擔任配樂，據悉，導演許鞍華一直都有著和自己的「偶像」坂本龍一合作的願望。

為促成此次合作，她親自前往東京與坂本龍一會面。坂本龍一在看過電影后 表示「非常喜歡這個故事」，以超乎導演想像，細膩地理解完成了這組配樂。

許鞍華導演在特輯中表示二人一拍即合：「我們去找坂本龍一，他已經看過片了，然後看了片以後已經有想法。他寫一段已經是配合那個畫面的音樂，他是懂得到那個地步，所以我覺得特別感激。」

杜可風使出真功夫

攝影指導找來被譽為「亞洲第一攝影師」的杜可風，曾榮獲威尼斯影展和康城影展最佳攝影等殊榮，經驗豐富。

不過他亦慨嘆這部電影要求高：「像這一部電影這種要求那麼高，標準放在這裡，所以你一定要跟得上，這是我的責任。」