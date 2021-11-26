【劫匪落網】涉向元朗金舖店主潑液體劫近39萬元財物　兩男女被捕

▲ 元朗金器回收舖被劫39萬元現金，一對男女被捕。（曾秋文攝）

警方今日（26日）表示，拘捕一男一女涉嫌本月22日在元朗搶劫近39萬的現金及財物，調查期間於疑犯住所檢獲懷疑危險藥物、包裝工具及吸食工具。

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元朗警區刑事總督察戴玉麟表示，在本月22日下午5時30分，一名經營金器回收舖的男店東在舖內工作時，櫃台上放著一個內藏32萬現金的背囊，全部為500元鈔票，突然一名男子手持一個載有紅色液體的膠樽，向他面部淋潑及搶走背囊，疑犯及後向大棠路方向逃去，東主馬上報警。救護員到場替其檢查，初步相信被潑的不是腐蝕液體，並無受傷，被搶背囊內除現金外另有個人財物，合共總值38.8萬元。

元朗刑事調查隊第6隊人員接手調查，翻看大量閉路電視錄影片段，鎖定一對男女，相信2人分別負責「睇水」和搶劫，在昨日(25日)警員分別到天水圍和屯門，拘捕45歲男子和24歲女子，在2人家中搜出涉案贓款，包括65張500元鈔票，總值32500元，和犯案時所穿衣物。另外在女疑犯家中搜出6.3克大麻、91克冰毒、電子磅和毒品包裝工具，涉嫌搶劫、販運危險藥物和藏有工具可作吸食毒品用途等罪名。

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記者：曾秋文