【覆核敗訴】獄中致電受限質疑懲教工作守則違憲　釋囚申覆核被判敗訴

▲ 社區組織協會幹事蔡耀昌表示先研究判詞，再作下一步決定。林育慧攝

曾成功為在囚人士爭取投票權的男子蔡全新，早年於獄中欲致電社區協會組織幹事蔡耀昌被拒，蔡全新因此提出司法覆核，質疑獄中限制違反《基本法》所保障的通訊自由，高等法院法官今（26日）頒下判詞，駁回有關司法覆核，並下令申請人需支付訟費。

申請人蔡全新，已於2020年初出獄；答辯人懲教署署長及赤柱監獄首長。法官於判詞中指出，懲教署的工作守則訂明在囚人士在什麼情況下才可致電聯絡外界，而本案所涉的，並不是一刀切的禁止聯絡，只是有關限制的程度。

判詞中指出，署方工作守則56-01條訂明針對在囚人士致電外界的限制，而獄中的管理及維持秩序，屬署方的專業判斷。現時署方處理致電外界申請的人手有限，獄中的電話資源亦有限，而且法官認為不能將致電外界抽空來說，而未有考慮在囚人士仍有其他方法與外界接觸。

法官因此認為，署方根據工作守則就在囚人士致電外界所訂立的限制，按個別情況作出審批，已在各個因素之間取得平衡，即使涉及《基本法》30條及《人權法》14條的通訊自由及通訊秘密，亦屬合比例的限制。

而申請人提出的其他理據，法官亦認為難以立足，因此裁定申請人敗訴，並需向署方支付訟費。

協助申請人的社區組織協會幹事蔡耀昌對判決感到失望，認為判決沒有考慮到在囚人士面對的困難及權利。蔡指許多在囚人士對外聯絡均有障礙，署方現時只批准以書信及親友探訪作主要對外聯繫，他認為加強在囚人士對外聯繫溝通，對更生有幫助，將會與署方及保安局再作溝通，望於法律及行政措施作改善及跟進。

蔡耀昌表示協先詳細研究判詞及諮詢法律意見，以及聯絡申請人後，才決定會否有下一步行動，包括是否提出上訴。

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記者：楊詠渝

