【立法會選舉】選舉事務處過去兩周安排多場實習　訓練選舉工作人員熟習流程

▲ 選舉事務處人員向工作人員講解投票站內的排隊安排。（政府新聞處）

立法會選舉將於12月19日進行，選舉事務處過去兩星期舉行多場實習和模擬情景演練，協助在投票站、點票站和中央點票站工作的選舉人員熟習每個流程細節和安排，確保選舉得以順利進行。

香港的選舉制度經修改後，首場選舉（即選委會選舉）已在9月19日舉行，雖然只有4300多名選民投票，但建制派不滿花近14小時才完成點票，選管會最終要發表調查報告，就投票和點票流程提出改善建議。

作為新制度下第2場選舉，政府早前決定安排3萬8000名公務員，在投票日擔任不同崗位的選舉工作人員。選舉事務處發言人今日表示：「選舉事務處連日來馬不停蹄舉行多場訓練，向他們講解投票和點票程序，並透過實習和模擬情景演練，務求令工作人員更有效率地處理排隊、發票、投票、點票和投訴事宜，以及了解遇上突發情況時的應變方法。」

選舉事務處表示，會繼續為選舉工作人員舉行一連串訓練，以期令他們熟習工作流程，確保準確性，同時提升效率、協調和應變能力，為立法會換屆選舉作出周詳的準備。

政府將於投票日在全港10個地方選區，設立超過620個投票站，投票結束後大部分一般投票站會改為點票站，用以點算地方選區的選票；至於功能界別及選委會界別的票箱，則會被運送到位於香港會議展覽中心的中央點票站，以點算選票。

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

責任編輯：胡偉明