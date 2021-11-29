【關係親密】35歲雙胞胎姊妹一起洗澡如廁　共享男友10年要求同步懷孕生小孩

▲ 雙胞胎共享男友外，還要求生小孩都同年同月同日生！

雙胞胎有心靈感應，樣貌相似不足為奇，但行為舉止都要完全一樣實在誇張！澳洲有一對雙胞胎姊妹形影不離，由小到大都穿一樣的衣服，要吃一樣的食物，為了令樣貌更相似，她們更花25萬澳幣（約港幣140萬元）做豐胸、注射填充物等手術，甚至共用男友，要求共同懷孕生小孩。

▲ Anna和Lucy連喝飲料都要份量一樣。（圖片來源：annalucydecinque instagram）

綜合外媒傳媒報導，澳洲一對35歲雙胞胎姊妹Anna及Lucy從小到大形影不離，每天都要在一起做同樣的事情，包括洗澡，上廁所，在同一間公司上班，甚至要打扮都要一模一樣！二人絕對不能分開，追求所有事物都要同步，就連喝飲品及進食的份量都要一樣，攝取一樣的卡路里，保持相似的身形，二人甚至要求「共享」：Anna有，Lucy都要有。

最新影片：妻女愛教主姜濤無懼歌曲洗腦 前夫感幸福︰MIRROR拉近夫妻關係

為求「共享」，她們更「共用」一名40歲的男友Ben，並展開三人行的生活，睡同一張床，一起洗澡，如果Ben親吻其中一人，也要立刻親吻另一人。Anna及Lucy表示想一起嫁給Ben，二人亦從不嫉妒「因為知道他對我們的愛是一樣的」，她們不但大方分享男友，更不會爭風呷醋。

分享同一個男友可以讓我們一直在一起，而且我們的關係沒有嫉妒存在。

Ben表示已向這對姊妹花求婚，希望三人可以共組家庭。不過「一夫多妻」在澳洲屬違法行為，這對做事要求同步的雙胞胎，更異想天開要求醫生讓她們共同受精，以人工受孕的方式，二人可以同時間懷孕生小孩，希望可以把Ben的精子「同時」放到子宮，以達至同年同月同日同一個時間生出小孩。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

她們的事件引起網友熱烈討論，一眾網友對她們的行為都感到不解，更紛紛表示：「太誇張！」、「好噁心！」、「我真的沒辦法想像這是什麼生活」，亦有網民指她們的行為沖擊了三觀，完全是不能接受。

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6H6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳