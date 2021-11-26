【愛心男孩】12歲仔與癌逝老友記約定冒險遊歷　瞓帳篷600日籌700萬捐善終院舍

▲ 英國12歲男孩瞓帳篷600日，籌得700萬捐善終院舍助重症病人。

生命影響生命，英國一名74歲伯伯在生前結識了鄰居男孩，彼此成為朋友，伯伯因癌症病逝，臨終前將帳篷送贈予男孩，希望他用帳篷四處遊歷冒險，疫情下難以外出，男孩轉在家中後院紮營籌款，自今瞓帳篷達600日，成功籌得68萬英鎊予善終院舍。

▲ Max為臨終關懷機構North Devon Hospice籌得700萬。（IG圖片）

男孩瞓帳篷600日

綜合英國《BBC》媒體報道，有一間臨終關懷機構North Devon Hospice獲得「帳篷男孩」Max Woosey籌集了68萬英鎊（約705萬港元），這筆錢相當於近20名護士的年薪。周一（22日）晚上是12歲的Max在外面睡覺的第600個晚上，他在家中的花園紮起帳篷。

事件的發起源由是Max為了紀念一名74歲老友記，74歲患癌鄰居伯伯Rick Abbott在North Devon Hospice照顧下離世，醫護照顧Rick，讓他能在家中與親人共度最後時光，實現了最後願望。

▲ 英國首相也有探訪Max。（IG圖片）

兌現癌逝老友記約定

Rick臨終前把帳篷贈給男孩Max，叮囑他要利用帳篷去冒險，Max記在心中，可是受疫情影響加上封城，無法外出遊歷。同時，Max知道North Devon Hospice在疫情下取消了部分籌款活動，錯過了重要的資金。Max於2020年3月29日，10歲時開始在家中後院露營，並結合了籌款活動。

我的朋友Rick在他去世前給了我他的帳篷，並要我保證用它去冒險，這就是我正在做的事情。

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籌得700萬助重症病人

在IG上，Max不時分享瞓帳篷的經歷，接受不少媒體訪問，英國首相約翰遜亦曾探訪他，Max的行動感動了不少人。在22日是他瞓帳篷的第600日，他想像不到自己竟然可以堅持到600天。

從Max的籌款頁面上所見，籌集了56.7萬英鎊（約588萬港元），加上11.2萬英鎊（約116萬港元）的物資援助，總值共68萬英鎊（約704萬港元），善款相當驚人。North Devon Hospice院方表示受影響下估計資金減少了100萬英鎊，陷入財困，而Max的善心舉動非常重要，幫助了很多重症病人。

Max的爸爸為兒子感到驕傲，對於兒子能夠幫助臨終關懷醫院感到震驚，同時開心見證兒子在籌款的經歷中成長。Max的善行更在英國驕傲獎（Pride of Britain Awards）中獲得了冒險精神獎（Spirit of Adventure award），其貢獻備受社會認同。

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責任編輯：王明芳