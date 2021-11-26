【BNO】英國第3季收2.4萬BNO簽證申請按季回落　移民顧問：港人移英難搵工

▲ 英國第3季收2.4萬BNO簽證申請按季回落。

英國早前放寬國民海外護照（BNO）持有人移民限制，英國BNO VISA 「5+1」接受申請至今近10個月，英國內政部今日（26日）公布港人申請BNO VISA的最新數據，英國第3季收2.4萬BNO簽證申請，按季申請有所回落，BNO VISA申請至今吸引逾8萬人申請。有移民公司指，不少港人移民英國後，尋找工作時遇上困難。

英國內政部公布，第3季申請宗數達2.4萬宗，數字較第2季3.06萬宗申請有所回落，連計首兩個季的6.49萬宗，BNO VISA至今已吸引8.89萬人申請。

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資深移民顧問、信睿環球公司創辦人司徒詠怡表示，由於加拿大和澳洲政府先後為港人提供具吸引力的「救生艇」計劃，加上不少港人較喜歡澳、加的氣候環境，不少港人改為移民澳、加，BNO VISA申請數字回落屬意料之內。司徒詠怡指出，BNO VISA由1月31日接受申請，首季每月平均約有17,000人申請，第二季則每月平均約有10,000人申請，第三季則平均約有8000人申請。



司徒詠怡表示，留意到不少港人移民英國後，尋找工作時遇上困難，她建議移民英國的港人可尋求有求職經驗的專業人士協助，準備能吸引當地僱主的履歷，以增加獲聘機會。她相信，除非香港再出現極具爭議的政策或社會狀況，進一步刺激港人移民，否則未來BNO VISA的申請數字將平穩發展或繼續回落。



據最新數據，司徒詠怡留意到英國政府審批BNO VISA的速度放緩，首季共批出7,200宗申請，第二季批出4萬宗申請，第三季則批出逾2萬宗申請。三季合共批出7萬多宗申請，至今批出率逾八成。

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責任編輯：王明芳