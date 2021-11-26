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【立法會選舉】香港海關工協會：全力支持選舉工作　呼籲會員踴躍投票

社會 17:42 2021/11/26

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立法會選舉將於12月19日舉行，香港海關工協會指，將全力選舉工作，會確保有關工作順利進行，呼籲所有合資格投票的會員及家屬踴躍投票。

香港海關工協會表示，立法會換屆選舉投票日是香港特別行政區政府，在國安法實施和完善選舉制度後的首次立法會選舉，意義重大，協會將秉承「護法守關，專業承擔」的精神，關心社會事務，在履行公民責任，呼籲所有合資格投票的會員及其家屬當日踴躍投票，並鼓勵參與選舉工作的會員全力以赴，確保有關工作順利進行，全面落實「愛國者治港」，開啟良政善治的新篇章，攜手為香港開創未來。

參與聯合聲明的包括香港海關高級官員協會、香港海關官員協會、香港海關關員工會、香港海關人員總會、香港政府華員會海關關員級分會、香港海關貿易管制主任協會、香港海關退休人員協會。

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一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

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責任編輯：蘇文軒

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