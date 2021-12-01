【疫境創業】從塑膠玩具廠到創立港產口罩　80後港爸做良心商家：要實用質素好

▲ 本港口罩品牌「Medcross 醫十字」總監認為做一個有信譽、有良心的商家是最為重要的。

新冠肺炎疫情持續，口罩漸漸成為生活必須品。現年36歲的Jeff Chan經營塑膠玩具廠多年， 為保護港人，助大家脫離口罩荒，去年5月他與家人創立自家口罩品牌「Medcross 醫十字」，生產及銷售醫用外科口罩，堅持香港製造。一年半過去，Jeff坦言至今仍未回本，惟他認為，最重要是建立一個有信譽、有良心的品牌，務求價格實惠，大眾用得安心。

▲ 去年5月，Jeff與家人創辦的口罩品牌「Medcross 醫十字」正式面世。（湯致遠攝）

憑製造業經驗出一分力

Jeff一家在製造業經驗豐富，自1992年起，其父親已開始貿易公司及塑膠玩具廠，先後在內地、越南設立廠房。修讀電機工程學的Jeff，2007年大學畢業，翌年加入父親的公司打理業務。

初出茅廬的他一面做，一面學，參與市場推廣、管理、產品開發等範疇，也曾跟日本人學習管理無塵車間，訂單來自日本、台灣、內地、越南等地。目前Jeff為貿易公司及塑膠玩具廠的總監。

2019年12月尾，Jeff在日本北海道度假期間，得知新冠肺炎來襲，港人開始搶購口罩。他買了些以備不時之需，不久，卻察覺到疫情並不簡單。他們的塑膠玩具廠位於越南，部份中國員工回鄉過年之際，各國準備封關。Jeff擔心假期過後，同事未能如常出入境。惟疫情嚴重，長此下去，根本不能單靠外地供應口罩。

為了服務港人，早於去年1月初，Jeff的父親已當機立斷，訂購口罩機及原材料，計劃製造港產口罩。雖不確定口罩需求持續多久，他亦支持父親的決定，認為自設廠房才最穩妥。「長遠來說，有這麼多人用口罩嗎？2020年初，沒有人能回答此問題，做了再算。那時大家也不知前路怎麼走、世界會變成怎樣。」

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聽取用家專家意見改良

我們擁有營運廠房經驗，有無塵車間，對塑膠有一定認識，可以幫助這個社會，帶（相關）知識給其他人。

然而，在瘋搶資源的日子，全球口罩物料、口罩機出現「海鮮價」，「掉包」問題時有發生，因太多人想「賺快錢」。Jeff透露，他們亦多次「中伏」，有機器訂回來後無法操作。

憑著原有的人脈網絡、供應鏈，他們接洽到三間供應商，訂購口罩機和原材料，惟等至4月才到貨。硬件齊備後，他們邀請了化學博士鄺士山（K. Kwong）幫忙，研究如何處理壓紋，以致口罩更貼服。

為何堅持自設廠房，在香港製造？Jeff直言，擔心交由別的廠商製造，會出現貨不對辦的情況，質素難保證。

在本港製造，我們有自己的辦公室，若有甚麼問題，顧客也可找到我們。商譽、信譽比較重要，希望有令人安心的產品。

2020年5月，他與家人合力創辦的口罩品牌正式面世，品牌名字「Medcross 醫十字」由太太構思；口罩款式則由他和團隊提供概念後，交由設計師執行。口罩推出後，他們聽取用家及專家意見，不斷改良。

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堅持價格實惠品質優良

賣玩具與賣口罩有何分別？Jeff稱，以前主要是為人代工，但現在還需考慮，如何做好一個品牌。他坦言，兩父子也有意見分歧的時候。譬如，父親認為生產口罩要備料充足，寧多勿少，自己則不太認同。

本地口罩品牌愈來愈多，如何突圍而出？Jeff沒說甚麼特別策略，而是強調：維持良好質素；價格實惠，是大眾可負擔的；產品要夠實用。為控制成本，他們只提供成人、中童、幼童三個口罩尺寸，不做3D口罩，也不會考慮開設固定舖位，而是與誠品、藥房等單位合作銷售，並透過網店售貨接觸本地及海外顧客。

品質方面，他們在本港的無塵車間獲ISO 14644-1 ISO Class 8認證；口罩為獨立包裝，規格達BFE、PFE、VFE均達99%以上，符合美國ASTM F2100 - 2級及歐盟 EN14683:2019 Type IIR標準；其中，幼童口罩更獲美國兒童產品化學認證，不含塑化劑、雙酚A、鉛及重金屬。

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日常生活為設計素材

因應節日、潮流、顧客喜好，他們會調整、增刪款式。近60款口罩中，身為兩孩之父的Jeff最喜歡「Pugublue」這款。他憶述，為「Gradient」系列漸變色口罩命名時，長子正學習辨認顏色，但把兩種顏色混淆，說成「gublue」；經潤飾後，就變成現在的名稱「Pugublue」。最終，紫色、藍色的漸變效果不錯，也較受顧客歡迎。

另一款則是「Bitcoin GME Reddit Wallstreetbets」系列的口罩。早前他瀏覽美國網絡論壇「Reddit」時，看到「WallStreetBets」這個聊天室， 發現論壇對華爾街、股票市場的影響力可以很大。於是，他用了該聊天室常見的「Diamond Hands」及Emoji作為口罩圖案，「Diamond Hands」意思是「點跌都唔放」。

▲ Jeff認為，銷售的口罩要價格實惠、品質良好，讓市民對產品有信心，用得安心，做個有信譽、有良心的商家。（湯致遠攝）

寄望不用再戴口罩

Jeff透露，去年初共投資約一千萬港元，營運至今仍未回本。為免失信於客人，當時並無預售口罩。他強調，不能與初衷背道而馳。至於將來何去何從，他認為視乎社會環境，為港人做可做的事就是了。

疫情前，港人經常乘搭飛機去旅行，希望有一天大家可以再去旅行，不用戴口罩。

這份寄望，化成一個個印有飛機圖案的口罩。與大家一樣，Jeff希望疫情早日結束，願望早日成真。

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記者：黃泳欣