【街馬2021】街馬限聚令豁免至今仍未獲批　賽事延至明年第4季舉行　

▲ 街馬賽事延至明年第4季舉行。（資料圖片）

香港街馬今日（26日）表示，原定12月舉辦的賽事，因限聚令豁免申請尚未獲得批准，無奈決定將活動延期至明年第4季。

主辦單位表示，創辦「香港街馬」大型城市跑步活動，初心是希望鼓勵全民運動，達至健康快樂，團結共融的願景。而舉辦於城市中心舉行的全馬賽程，一直是其宏願。他們多年前已經開始投入研究路線，經過數年度於賽道上的拓展，其間亦獲得不同政府部門的意見及協助，去年終於成功能跑過東區海底隧道，連接香港島及九龍區至32公里的賽道。經過與各政府部門多次磋商後，去年7月終達成共識，全馬賽道在原則性沒有反對下，香港街馬將可以公開報名。

主辦單位續指，為保障社會公眾安全，舉辦大型戶外活動必需安排一系列嚴格的防疫措施及申請豁免限聚令，惟疫情反覆，到現在活動尚未獲批，時間上、疫情上帶來太多太多的不確定性，故無奈決定將活動延期至2022年第4季。

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記者：郭詩詩