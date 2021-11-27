《手捲煙》配樂人III因王菀之決心入行　90後唱作女生盼找到知音人

曾為電影《手捲煙》擔任配樂的唱作人iii，有著一個有趣的名字，也代表了這位90後的唱作女生，有著不甘從俗的個性。從演藝學院畢業後，iii也堅持走自己想行的創作路，就算面對迷霧似的前景，個子小小的III，卻有著巨人一樣的決心，相信可以摸索出自己的路。

Eye‧i‧艾

「III」這個名字看似天馬行空，其實暗藏幽默，就是由她的英文名字Iris Liu中取了中間3個「i」 字成為代號，有「我」的含意，也有「眼」的意思，她去年單曲曾便是「《艾》，今年首張個人專輯以及於11月30日的音樂會就是取名《EYE EYE EYE》，寄語著「 iii 的幻想世界，一切從心而發。

因王菀之入行

Iris在演藝學院是主修作曲，而她讀音樂的原因，卻是因王菀之。「以前聽過一個電台廣播劇，裡面的歌曲全部都是王菀之作曲，那刻覺得音樂很神奇，也好想像她一樣能夠寫出自己的作品，便對作曲產生了興趣。」

除了王菀之，Iris同樣很喜歡Bjork和椎名林檎，而三者共同點，都是作品從來沒有框框，曲風多元，能動能靜，成為Iris作為唱作人的目標。

由幕後寫歌都踏上台前，Iris也坦言初初對唱歌沒信心，卻是逐漸愛上。「在演藝時，也有參加jazz band學會，當時也要負責唱歌，亦發現滿足感跟寫歌一樣大，就開始了學習唱歌。」

畢業後，她跟朋友組成了組合SoundTube初試啼聲，後來因朋友有了小孩，較少時間玩音樂，Iris於兩年前以個人身份開展音樂創作之旅。

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快樂與哀愁

Iris以「III」之名發表了《艾》、《若有若無》、《告別式》等單曲，走classical pop路線，作品也富有哲學及文學性，需要細味咀嚼，她也明白選了一條較難的唱作路，卻相信同路定有知音人。

若問當唱作人的苦與樂，Iris坦言：「辛苦是一定的，因為自己的歌並非最大路，也不知有幾多人會聽到，有時也會感到迷失，唯一可以做的不斷地寫下去，盼有人會得到更多人共鳴。」

若要找一個形容詞，Iris會為自己加上「從心而發」，而她的作品也是一直在尋找「who I am」為核心思想。

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《手捲煙》

在尋覓自我的過程中，為廣告及電影配樂就成為現實中維持收入的來源，也因此認識了《手捲煙》導演陳健朗，獲邀為電影做配樂，由此讓更多人認識了iii這個名字。

她指配樂過程也有不少得著：「陳健朗本身也是玩結他，因此他交來整部戲的畫面時，已經對音樂部分有自己的要求，過程中我們也可以互相討論。雖然今次資金比較緊張，大家都很想試到不同元素，如當中有段退伍軍人的主題音樂，我們就專誠找來小號演奏，令旋律更加深刻。」

音樂會

本月30號，Iris便會在西九文化區自由空間大盒舉行音樂會，兼任音樂總監的她預告，屆時除音樂部分，也會結合肢體、舞蹈、裝置形式，若想更了解這位唱作女生的更多面貌，不妨留意。

記者：區家歷