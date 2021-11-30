【聖誕2021】全港首棵4米高香檳聖誕樹登陸Mira Place　打卡兼分享贏Staycation

▲ 全港首棵4米高G. H. Mumm香檳聖誕樹，打卡贏Staycation。

今年聖誕，大家可以到尖沙咀Mira Place感受歐陸聖誕氣氛！即日起至2022年1月2日，Mira Place會有聖誕蒸氣火車，7米高的鏡藝售票處及鏡房等多個打卡位。以及聯乘法國第一香檳品牌G. H. Mumm，有高達4米的香檳聖誕樹在商場內，而場內亦有商戶推出聖誕優惠，大家可以贏獎賞，及憑餐飲消費做善事。

三大打卡熱點 打卡贏Staycation

Mira Place的中庭有聖誕歐陸車站，及蒸氣火車，大家可於多個打卡位拍照留念，商場指，每15分鐘中庭會上演「Jingle All The Rail」音樂光影匯演，全場的燈飾、聖誕鐘及LED螢幕，會隨著音樂閃爍及作出變化，聖誕列車會噴煙。

▲ 打卡達人大獎的The Mira Hong Kong佳節尋味縱寵住宿體驗。（圖片由Mira Place提供）

Mira Place表示由即日起至2022年1月2日，於車站打卡及分享於Instagram，當中最具聖誕節日氣氛的相片將有機會贏取獎品，包括「打卡達人大獎」的The Mira Hong Kong佳節「尋味縱寵住宿體驗」（價值HK$6,800；含酒店住宿一晚、國金軒晚餐、Yamm自助早餐及MiraSpa套票。）以及英格蜜兒B5極速水漾嫩滑療程及淨肌舒緩潔膚水乙套連G. H. Mumm GRAND CORDON香檳乙枝等其他獎品。

參加詳情請留意Mira Place網頁。

第一站：7米高閃爍鏡藝售票處及夢幻鏡房

7米高閃爍鏡藝售票處，利用了歐陸建築特色及燈影投射，鏡房內配合了燈光及折射技術，如萬花筒般，大家可以於鏡房拍照打卡。

第二站：經典夢幻號列車

大家可以登上「Mira Place夢幻號列車」，在火車頭的車長室「響咹」，或在火車頭的尾端敲鐘。

第三站：法國G. H. Mumm 4米高香檳聖誕樹

Mira Place聯乘法國第一香檳品牌G. H. Mumm，商場指4米高的10層香檳聖誕樹使用超過350枝G. H. Mumm GRAND CORDON香檳打造。拍照後可位於商場中庭旁的Ponti Wine Cellars內以限定優惠把G. H. Mumm香檳帶走。



▲ 7米高閃爍鏡藝售票處及夢幻鏡房。（圖片由Mira Place提供）

▲ 7米高閃爍鏡藝售票處及夢幻鏡房。（圖片由Mira Place提供）

▲ 法國G. H. Mumm 4米高香檳聖誕樹。（圖片由Mira Place提供）

▲ 「Mira Place夢幻號列車」。（圖片由Mira Place提供）



消費HK$100駕駛尋美／尋味列車 100%贏獎賞

商場表示「尋美／尋味列車」會在不同時段開出，送超過4,000份精彩美容或美食獎賞，而Mira Place會員以電子貨幣單一消費滿HK$100，憑有關收據到中庭駕駛「尋美／尋味列車」，可按駕駛列車的距離獲得獎賞。最遠距離有機會贏取The Mira Hong Kong酒店住宿及G. H. Mumm GRAND CORDON香檳一支。

食飯做善事 佳節分享愛

商場指Mira Place會員於聖誕活動期間在任何場內餐飲商戶消費滿HK$400，Mira Place會捐款支持「惜食堂」製作一份膳食，幫助有需要的人。

最新影片推介：

商戶聖誕優惠低至半價

聖誕活動期間，Mira Place多個商戶會推出聖誕優惠低至半價，包括COACH、FUTAGO及ghd等等，Mira Place會員憑消費及積分可換領一系列聖誕禮品，如G. H. Mumm GRAND CORDON香檳、G. H. Mumm香檳品酒體驗、Loshi聖誕花環工作坊及ghd 20分鍾免費頭髮造型服務等等。



▲ ghd 20分鐘免費專業頭髮造型服務。（圖片由Mira Place提供）

▲ G. H. Mumm 香檳品酒體驗。（圖片由Mira Place提供）

▲ Loshi聖誕花環工作坊。（圖片由Mira Place提供）

▲ Mira Place會員於聖誕活動期間在任何場內餐飲商戶消費滿HK$400，Mira Place將會捐款支持「惜食堂」製作一份膳食。（圖片由Mira Place提供）



詳情可按此瀏覽。

Mira Place 「 Jingle All The Rail 」聖誕裝置詳情

日期：2021年11月12日至2022年1月2日

開放時間：上午10時至晚上9時

地點：Mira Place 1 中庭

記者：蕭雅文