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【上呼吸道感染】薄扶林弘立幼稚園爆發上呼吸道感染　涉20名學童

社會 18:51 2021/11/26

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薄扶林弘立幼稚園爆發上呼吸道感染，涉20名學童。（資料圖片）

衞生防護中心今日（26日）公布，薄扶林弘立幼稚園爆發上呼吸道感染，涉及20名2至5歲學童，其中3名病人已經求醫，無須入院。全部病人情況穩定。

衞生防護中心表示，個案涉及20名學童，包括10男10女，年齡介乎2至5歲。他們自11月8日起先後出現發燒、咳嗽、喉嚨痛和流鼻水。其中3名病人已經求醫，無須入院，全部病人情況穩定。中心人員已向校方提供有關預防呼吸道感染的建議，學校正接受醫學監察。另外，由於上呼吸道感染的徵狀與新冠肺炎相似，為謹慎起見，該校已於11月12日被納入強制檢測公告，以排除感染新冠病毒的可能性。該校已停課至少五日以進行清潔及執行強制檢測公告。

衞生署提醒，市民應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病。

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責任編輯：李榮忠

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