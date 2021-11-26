【上呼吸道感染】薄扶林弘立幼稚園爆發上呼吸道感染　涉20名學童

▲ 薄扶林弘立幼稚園爆發上呼吸道感染，涉20名學童。（資料圖片）

衞生防護中心今日（26日）公布，薄扶林弘立幼稚園爆發上呼吸道感染，涉及20名2至5歲學童，其中3名病人已經求醫，無須入院。全部病人情況穩定。

衞生防護中心表示，個案涉及20名學童，包括10男10女，年齡介乎2至5歲。他們自11月8日起先後出現發燒、咳嗽、喉嚨痛和流鼻水。其中3名病人已經求醫，無須入院，全部病人情況穩定。中心人員已向校方提供有關預防呼吸道感染的建議，學校正接受醫學監察。另外，由於上呼吸道感染的徵狀與新冠肺炎相似，為謹慎起見，該校已於11月12日被納入強制檢測公告，以排除感染新冠病毒的可能性。該校已停課至少五日以進行清潔及執行強制檢測公告。



衞生署提醒，市民應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病。

最新影片：【TOPick診症室】小朋友看書易「跳行」或與斜視有關？ 中大醫生拆解斜視徵狀

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠