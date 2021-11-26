【天價Hermes 】佳士得創全球手袋拍賣紀錄　Hermes 鱷魚皮Kelly 28 成交價400萬

▲ Hermès白色Kelly 28喜馬拉雅尼羅鱷魚皮手袋創下佳士得手袋拍賣新紀錄。

國際拍賣行佳士得（Christie’s）今日進行Hermès拍賣，今次手袋全球拍賣更創下新紀錄，Hermès（愛馬仕）霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮（28cm）Kelly手袋成交高價達400萬港元，超逾拍前低估價兩倍。

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佳士得今次手袋全球拍賣新紀錄由愛馬仕Kelly手袋創下，手袋為28cm特製白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮，附18K白金及鑽石配件，相當罕見。成交價為515,464美元（大約400萬港元）。而拍前低估價為231,959美元（約180萬港元）。

翁靜晶義賣Hermès手袋

一向樂善好施的翁靜晶早前在社交平台公布，將於佳士德拍賣5個Hermès手袋，分別是3個Birkin和2個Kellly手袋，低價由6萬到32萬港元不等，最貴是黑色鱷魚皮Birkin。目標籌得200萬元捐給「何東文化發展基金」，希望紓緩基層學童家庭經濟負擔。

雖貴為何東家新抱，翁靜晶卻非常簡檢樸素，她指這批靚袋大多由丈夫何猷彪（Sean）或老爺何鴻章所送，這次善舉得到丈夫支持。問及「割愛」5個Hermès，翁靜晶謂它們幾乎全新，更直言用名牌包包及戴貴價首飾為其添壓力。

我學會凡事追求簡單。

她表示現階段沒有物慾，更計劃捐出珠寶作拍賣，換作資金去幫助有需要的人。

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責任編緝：王明芳