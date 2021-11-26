【姊妹情深】親姊妹神同步懷孕生女　25年後女兒重演媽媽細個扮大肚

▲ 美國一對親姊妹早前差不多時間懷孕，而且更是一齊生女。

感情要好的兩姊妹同步懷孕是多巧合的事！美國一對年齡相差兩歲的親姊妹早前差不多時間懷孕，而且更是一齊生女。她們想起25年前扮大肚的合照，後來竟然成真了，年幼的女兒更重演媽媽們細個扮大肚的鬼馬模樣。

據英國《每日郵報》報道，現年35歲的Bri Dietz和33歲的妹妹Chaulet Barba來自美國加州聖地牙哥，當她們發現自己同時懷孕時簡直欣喜若狂。Bri立刻想起二人分別6歲和4歲拍過的一張照片，當時她們把氣球塞入肚子扮大肚。

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2歲女重演母小時候扮大肚

原本Bri與丈夫已育有一對子女，當她驗孕時知道自己懷上第三胎，不久就收到Chaulet懷孕的消息。兩姊妹同時想到，「你還記得那張照片嗎？」她們四處尋找小時候的扮大肚舊照，打算重演當時，這次她們真的懷孕了。

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2019年10月Bri誕下女兒Goldie Dietz，Chaulet則在2020年1月生下女兒Gemma Barba，兩個表姊妹現在分別2歲及即將踏入2歲。Bri和Chaulet早前安排女兒們學她們小時候一樣，扮大肚拍照，25年前後的照片對比起來相當有趣。Bri稱這張照片是「夢想成真」，她指這讓人感覺像回到小時候，而且這是一個特殊的姊妹時刻。

珍惜姊妹間的連繫

Bri和Chaulet在成長過程中非常親密，她們記得曾一起玩公仔和扮媽媽，也會窩在一張單人床上聊天，即使她們各有自己的床。她們現住在相隔7小時車程的地方，但姊妹感情不減，她們甚至每天都會聯絡通電話。姊妹表示︰

這種姊妹的連繫會一直存在我們心中！

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責任編輯：王明芳