【涉性侵女生】譜師生戀教師否認非禮女生　自辯稱與事主描述性交是娛樂

▲ 被告馮霆麾。資料圖片

37 歲中學英語男教師疑於2019年邀請15歲的中四女生到住所觀看Netflix，期間涉非禮女學生，兩人成為情侶後更與女生多次性交。男教師早前否認非禮、非法性交共7項控罪，案件今（26日）在區域法院續審。教師續自辯時指，X時常說含玩味的意淫說話，被告又指與X拍拖後，時常說及色情東西，亦曾在家中與X描述性交過程，被告形容是一種娛樂。

被告馮霆麾（37 歲，中學英語教師）面對兩項非禮及5項與16歲以下兒童非法性交罪，涉嫌於2019年1月13日至8月2日期間，在被告位於元朗的住所內，分別非禮女童 X 及與她非法性交。案發時，X為 15 歲中四學生，而被告為其英語教師。

被告今自辯時提及事主X早前的證供，並解釋與X之間的私訊內容。被告指，X曾於私訊提及有不明液體，及「洗走啲味道」，意思是X在他家中午膳時，曾弄髒身體，及X笑指由被告製作的食物很臭，並在私訊中提及帶有色情玩笑的意味，並會寫成含玩味的意淫說話，被告指「正常人唔會無啦啦講呢啲嘢」。

被告又否認曾作出控罪中所指的行為，因理解到不能與16歲以下人士發生性行為，被告又覺得X亦知道，但兩人未有就此作討論。

被告又解釋，X在私訊中提及「痛」，並不是指陰道痛，而是腳痛。被告指X平時若有腳痛、頭痛及經痛，亦會如此表達。被告又指，自他與X拍拖後，大家都比較放鬆，時常亦會說色情東西，亦曾在家中與X描述性交過程。

被告又指，當時大家都知道不能發生性行為，所以會視說色情東西是一種紓緩，而案發日在家中描述性交過程是一種娛樂，純粹是他認為氣氛合適而說起。

被告不同意X早前證供所指，自16歲後與被告發生5次性行為。被告強調與X只發生1次性行為，當天X因貓兒離世而感到不快，故被告到X家中安撫她，繼而發生性行為，而X當時已年過16歲。

被告憶述與X拍拖後因工作而減少與X見面，隨後X經常哭喊及致電被告，但不發一語。被告稱，起初以為X是撒嬌，但後來發現X並不尋常，及後X曾向精神科醫生求醫。

被告續指，X於2020年8月曾向社工提及與被告拍拖，並得知X首次與警方會面。及至8月15日，X再度質疑被告與其他女同學拍拖，被告遂向X表示希望冷靜一下，暫時停止拍拖。

聆訊12月22日續。

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記者：梁錦麟