【職場辛酸】媽媽產假後重返職場被處處針對 男上司：你返屋企餵奶啦

▲ 媽媽重返職場後經常被男上司針對。

做媽媽難，做在職媽媽更難。好友今年誕下第二胎再次榮升媽媽，考慮到疫情漸趨緩和，當然要相約聚舊順便見下小公主，見面寒暄幾句後，好友突然爆喊，大爆自己的職場辛酸史。

任職旅遊業的好友，9年前生下兒子後，本來不打算再生，一心拼搏在事業上，終於捱到中層職位。兒子在成長過程中多次提出想有個弟妹陪同玩樂，她與丈夫商量後，既考慮到兄弟姐妹陪伴成長的好處，也考慮到家庭能夠負擔，最後決定生第二胎。

她三年前開始調理身體準備迎接新生命，但一直都無法如願懷孕。直至去年疫情爆發初期，她終於得償所願，全家都欣喜若狂，但她坦言未預料到疫情會持續長達兩年時間。

去年疫情持續爆發，旅遊業首當其中受到影響，她任職的旅行社也無可倖免先減薪再裁員，她因為懷孕而避過一劫。放完產假再主動放無薪假，最近疫情開始緩和，她重返崗位，卻遭到新上司的百般刁難。

她形容，新上司是個自大輕狂的男人，動不動就用粗口問候同事，對她更用言語侮辱。她坦言自己重返職場的確需要時間重新適應，但她卻沒有因為要照顧小女兒而遲到早退，也沒有隨便請假，偏偏男上司卻對她處處挑剔。

我份文件打錯一個字，他竟然在會議上當著全部同事面前，毫不留情地同我講：你返屋企餵奶啦！唔好返公司啦！，你是不是生孩子生傻咗？我有時想提出建議，他都會說：你收聲啦，幾時輪到你呢隻奶牛講嘢！

好友指，她第一次聽到的時候都選擇死忍，冷靜情緒後婉轉地跟上司解釋，我女兒已經戒奶了，請你以後好好說話，男上司絲毫不接受，屢次繼續。

好友哭完後問，我應該怎麼辦？我篤定地跟她說，先跟公司反映，假如對方再繼續，可以選擇向平機會投訴。

媽媽要身兼多職已不容易，值得全部人互相尊重，也要好好保障自己的權益。

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