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【阿倫桃色風波】「悲傷牛肉麵」發文暗示譚詠麟新動向　Coser被誤當阿倫粉絲：掉進糞坑裏了

娛樂 19:29 2021/11/26

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「悲傷牛肉麵」再發功。

「譚校長」譚詠麟因被一位名叫「#悲傷牛肉麵_」的內地男網民指控「睡粉絲」，陷入桃色風波，事件震感華人地區。雖然譚詠麟經理人公司已作出澄清，但事件餘波未了。

今日（11月26日）內地再度瘋傳出「睡粉絲」事件中女主角的真身，有傳涉事女粉絲是內地一名Coser（角色扮演愛好者）萌芽兒，而此消息也迅速為網民討論。

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Coser感無奈

但被指是「睡粉」的萌芽兒即時否認，並指因此受到傷害，她在社交平台留言：「自己真是掉進糞坑裏了，莫名被造謠成為譚詠麟事件的女主角。」

她也責怪網民不分真假，就對她亂罵，更譏諷她的身材、外表和人品。萌芽兒埋怨：「結果沒有一個譴責盜圖的，全是罵受害者的！」她更揚言要對造謠者作出控告。

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「悲傷牛肉麵_」再發文

另外，譚詠麟早前為內地《時光音樂會》任嘉賓，其中阿倫跟張杰原定在今晚中亮相當演出嘉賓。

《時光音樂會》節目預告亦已播出，但當中只出了阿倫的背影，未知劇組是否因阿倫的醜聞而低調處理，甚至可能把校長的演出片段刪除，而這亦要等節目播出後才知道。

而「悲傷牛肉麵_」今日再度發文稱：「聽聞大明星今晚有節目！」但究竟今晚有否阿倫現身，就要等節目播出後才知道。

內地節目《最美好時光》預光出現阿倫背影。

撰文 : TOPick柴犬出動

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