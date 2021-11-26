【非法收債】過去2個月違法收債活動升近半　警方拘18人相信已瓦解多個非法收債集團

▲ 過去2個月違法收債活動升近半，警方拘18人相信已瓦解多個非法收債集團。（曾秋文攝）

新界南警區展開代號「壁烽」行動，打擊非法收債相關罪行，行動中拘捕18名男女，檢獲紅油、強力膠水和追債字條等證物，涉及16宗收債罪行，涉款逾300萬元，警方相信今次行動已瓦解多個非法收債集團。

被捕14男4女（15至63歲），包括財務公司負責人和職員、非法收債集團行動組成員和接收還款的戶口持有人，部份有黑社會背景，涉嫌「刑事毀壞」、「串謀刑事毀壞」、「遊蕩」及「以過高利率貸出款項」等罪被捕，現正被扣留調查。

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新界南總區刑事部（行政及支援）署理警司庾博瀚表示，新界南總區在過去2個月收債違法活動有上升趨勢，由9月的28宗上升至10月的42宗，升幅約5成，有見及此，新界南總區刑事部聯同荃灣、沙田、葵青和大嶼山分區人員，在本星期開始展開代號「壁烽」行動，被捕的18人涉及全港各區16宗案件，涉及債務逾300萬元。行動中檢獲借貸文件、多部手機和收債時用的工具，包括強力膠水、紅油、手套和收債字條等。

受害人早前在不同渠道借貸，其後因無法償還，受不同程度的滋擾，開始時是恐嚇來電和短訊，其後住所和工作地點被淋油漆和張貼收債字條。調查顯示，收債集團由不同黑社會在背後操控。而被捕人士中10名為青少年，他們獲每宗欠債個案收取數千元報酬，負責不斷向同一單進行滋擾，直至對方還款，與過去每宗報酬數百至1千元報酬有所不同。庾呼籲市民借貸時，要選用持牌及有信譽之財務機構，而物業管理人員及居民亦需注意大廈保安，如有陌生人或可疑人士進出大廈時，應即時報警。

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記者：曾秋文