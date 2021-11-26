  • 22°C
香港時間 : 20211126日 (週五) 19:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兩地通關】當局未有接洽兩地旅遊團往來安排　旅遊業界稱準備好隨時開團

社會 19:36 2021/11/26

分享：

熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

當局未有接洽兩地旅遊團往來安排，旅遊業界稱準備好隨時開團。（資料圖片）

港府近月正爭取與內地通關，行政長官林鄭月娥早前指，明年2月有望開始較有規模通關，舉辦較大型活動。旅行社東主協會會長葉慶寧表示，當局沒有就通關恢復兩地旅行團往來的事宜與業界商討，亦沒有收到接洽時間表的消息，但強調業界已準備好隨時出團，初時以廣東省美食、遊覽團為主，行程1至2晚，價格約200至300元。

早前多名消息人士都表示，香港和內地通關，開始起步時，料只限於特定群組，例如恩恤需要及商界等，有人數限額，詳情即看【下一頁】葉慶寧稱，旅行社暫未知每團安排多少團友參加，須留待港府與內地商討後，分配多少名額給予業界，他坦言即使配額制的旅行團盈利不多，但「有得做就做，好過沒有客」。

至於本地遊方面，葉慶寧指出公海遊銷情理想，旅行社每售出一間房，郵輪公司會回饋5至6%佣金，較代售機票好賺。

另外，縱橫遊常務董事袁振寧亦稱，通關初期會開辦3日以內的大灣區行程，預計明年春季加開東南亞團，5月再開日本東京、大阪等城市的旅行團，並已接洽航空公司及當地旅遊巴供應商，惟細節須留待政策落實才確定。

更多健康台最新熱門影片：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：陳麗娜

相關文章

【倒數活動】學者稱對旅遊業達提振作用　料日後推大型活動均須採取嚴謹防疫措施
17:11 2021/11/07
【倒數活動】學者稱對旅遊業達提振作用　料日後推大型活動均須採取嚴謹防疫措施
【旅遊限制】新西蘭明年逐步放寬入境隔離限制　國際旅客打齊針4月底獲豁免
12:39 2021/11/24
【旅遊限制】新西蘭明年逐步放寬入境隔離限制　國際旅客打齊針4月底獲豁免
【醫療峰會】新加坡冀新冠肺炎感染率降低後　期望與香港實現旅遊氣泡
16:24 2021/11/24
【醫療峰會】新加坡冀新冠肺炎感染率降低後　期望與香港實現旅遊氣泡

你可能感興趣

【倒數活動】學者稱對旅遊業達提振作用　料日後推大型活動均須採取嚴謹防疫措施
17:11 2021/11/07
【倒數活動】學者稱對旅遊業達提振作用　料日後推大型活動均須採取嚴謹防疫措施
【旅遊限制】新西蘭明年逐步放寬入境隔離限制　國際旅客打齊針4月底獲豁免
12:39 2021/11/24
【旅遊限制】新西蘭明年逐步放寬入境隔離限制　國際旅客打齊針4月底獲豁免
【醫療峰會】新加坡冀新冠肺炎感染率降低後　期望與香港實現旅遊氣泡
16:24 2021/11/24
【醫療峰會】新加坡冀新冠肺炎感染率降低後　期望與香港實現旅遊氣泡
縱橫遊 南亞 東南亞 機票 經濟 Local Tour 旅行團 美食 旅遊巴 葉慶寧

最高瀏覽

【嫁港攻略】內地網絡瘋傳「嫁到香港攻略」　深圳大媽撰文：有幾分姿色已打敗港女
12:23 2021/11/24
【嫁港攻略】內地網絡瘋傳「嫁到香港攻略」　深圳大媽撰文：有幾分姿色已打敗港女
【阿倫桃色風波】「悲傷牛肉麵」再向譚詠麟挑機　微博爆料：女友已坦承一切
14:30 2021/11/25
【阿倫桃色風波】「悲傷牛肉麵」再向譚詠麟挑機　微博爆料：女友已坦承一切
【元老校友】羅家英觀塘官立小學畢業60年聚餐　感激當年老師《開心速遞》陳師奶
13:36 2021/11/25
【元老校友】羅家英觀塘官立小學畢業60年聚餐　感激當年老師《開心速遞》陳師奶