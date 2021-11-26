【兩地通關】當局未有接洽兩地旅遊團往來安排　旅遊業界稱準備好隨時開團

▲ 當局未有接洽兩地旅遊團往來安排，旅遊業界稱準備好隨時開團。（資料圖片）

港府近月正爭取與內地通關，行政長官林鄭月娥早前指，明年2月有望開始較有規模通關，舉辦較大型活動。旅行社東主協會會長葉慶寧表示，當局沒有就通關恢復兩地旅行團往來的事宜與業界商討，亦沒有收到接洽時間表的消息，但強調業界已準備好隨時出團，初時以廣東省美食、遊覽團為主，行程1至2晚，價格約200至300元。

早前多名消息人士都表示，香港和內地通關，開始起步時，料只限於特定群組，例如恩恤需要及商界等，有人數限額，詳情即看【下一頁】。葉慶寧稱，旅行社暫未知每團安排多少團友參加，須留待港府與內地商討後，分配多少名額給予業界，他坦言即使配額制的旅行團盈利不多，但「有得做就做，好過沒有客」。

至於本地遊方面，葉慶寧指出公海遊銷情理想，旅行社每售出一間房，郵輪公司會回饋5至6%佣金，較代售機票好賺。

另外，縱橫遊常務董事袁振寧亦稱，通關初期會開辦3日以內的大灣區行程，預計明年春季加開東南亞團，5月再開日本東京、大阪等城市的旅行團，並已接洽航空公司及當地旅遊巴供應商，惟細節須留待政策落實才確定。

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記者：陳麗娜