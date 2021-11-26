【全日面授】教育局指7成師生打齊疫苗准返全日學　學校可安排私家醫生到校打科興

▲ 政府今日（26日）更新12至17歲中小學生接種安排。（資料圖片）

隨著科興疫苗適用年齡早前擴大到3至17歲人士，12至17歲青少年於12月2日起可優先接種，教育局及公務員事務局今日（26日）分別去信中小學，公布完成接種科興或復必泰疫苗的師生比率分別達7成，有關學校便可申請恢復全日面授課堂；接種途徑新增學校自行聯繫私家醫生到校打科興，政府安排到校打科興的門檻，亦由復必泰的300人，大減至80人。

教育局今日更新中小學恢復全日面授課安排，與早前公布條件相若，倘全校教職員及學生，完成接種復必泰或科興疫苗並超過14天的人數比率，分別達7成，教育局會按有關學校實際情況，准許學校安排全日面授課堂；若個別級別學生接種率達7成，亦可獲准率先恢復全日面授課堂及其他活動。

選擇接種科興疫苗的學生，包括12至17歲，以及18或以上成年學生，一律須打齊2針疫苗，方計入完成接種人數；至於復必泰疫苗接種要求，則維持容讓12至17歲學生只打1針、18歲或以上則須打齊兩2針。

學校直接僱用教職員（包括教學及非教學人員）完成接種復必泰及科興疫苗要求，均為打齊兩針疫苗。

若學校已達到上述條件，並有意為全校或為符合條件的個別級別學生安排全日面授課堂，學校在取得法團校董會或校董會同意後，須填妥附件，在恢復全日面授課堂的目標日期前最少4個工作天，通知教育局所屬學校發展組其上課安排，教育局一般會在約2個工作天內發出回條確認；學校亦應盡早通知家長、學生及相關持分者學校的安排。

如學校早前已經通知教育局安排在全校或個別級別安排全日面授課堂，便毋須重複遞交通知。

政府安排到校接種門檻減至80人 只限周二至四服務

公務員事務局同日去信中小學，更新接種疫苗安排，指由於復必泰疫苗到校外展服務需求減低，已暫停有關服務，學校可申請到校接種科興，但流動接種站需要一個貨車可以直達及停泊的操場，並只在周二至四提供服務，每次外展接種疫苗人數至少為80人，低過早前到校接種復必泰的300人門檻；學校亦可繼續以團體預約形式到社區疫苗接種中心，接種兩款疫苗，每時段名額20至30人。

局方亦指，學校可聯繫提供新冠疫苗外展服務的醫生，安排接種科興疫苗服務，並提供疫苗資助計劃外展醫生名單供學校參考。家長和學生亦可自行安排接種疫苗。

最新熱門影片：【TOPick診症室】小朋友看書易「跳行」或與斜視有關？ 中大醫生拆解斜視徵狀

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅