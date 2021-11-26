【體育場地】馬會慈善信託基金撥款1.7億　助南華會翻新運動設施

▲ 馬會慈善信託基金撥款1.7億，助南華會翻新運動設施。（馬會提供）

為推動健康社區及鼓勵市民參與體育，香港賽馬會透過其慈善信託基金撥款逾1.7億港元，支持南華體育會 重建多用途綜合運動場及翻新高爾夫球練習場，並分別命名為「南華體育會 - 賽馬會運動場」及「南華體育會 - 賽馬會高爾夫球練習場」，讓每年超過25萬名運動員及市民受惠。馬會主席陳南祿聯同香港特別行政區行政長官林鄭月娥、民政事務局局長徐英偉、香港賽馬會行政總裁應家柏、南華體育會主席許晉奎及南華體育會會長余潤興等今日（26日）出席開幕典禮。

馬會主席陳南祿表示，很樂意支持南華會這次的重建項目，這亦跟馬會推動「健康社區」的策略重點一致。他續指，過去10年，馬會慈善信託基金已撥款超過30億港元支持體育發展。

位於銅鑼灣加路連山道、經改建後的「南華體育會 - 賽馬會運動場」，地面設有符合國際標準、可供足球及欖球兩用的仿真草球場，以及共1,000座位的有蓋看台，為運動員提供專業的場地進行訓練。上層設有全港獨有的有蓋沙灘球場，以及有蓋網球場和空中環形緩跑徑等，有助舒緩社區對運動場地的殷切需求。項目還包括翻新高爾夫球練習場，在市區內提供一個交通便利的訓練場地，支持香港高爾夫球運動的發展。

此外，「南華體育會 - 賽馬會運動場」的建設過程及設施亦引入環保元素，例如採用對環境影響較低的建築物料，以及使用節能裝置等，致力減低對環境的影響，並符合香港綠色建築議會綠建環評新建建築銅級認證。

剛於第十四屆全運會，以及2018亞運為香港出賽的沙灘排球隊成員徐錦龍表示，對運動員來說，能夠有一個交通便利，設備優良的場地，對日常訓練非常重要。而在一個位於市區、符合比賽標準，而且設施先進的沙地場地進行練習，訓練會更加方便及有效率。

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記者：黃穎津