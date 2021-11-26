馮煒光：AO升職前到新疆「掛職」　郊野公園是英人陷阱

▲ 民主黨前成員、梁振英時代的前新聞統籌專員馮煒光。（梁偉榮攝）

立法會選舉下月19日舉行，香港再出發大聯盟今日舉行選舉委員會界別選舉論壇，候選人在議題上發表的倡議，可謂「五花八門」。其中，前新聞統籌專員、被視為「梁粉」的候選人馮煒光則建議，公務員部分職級升職前必須到青海、新疆及西藏「掛職」。

今屆選舉新增的選委會界別，共有51人參選，爭奪40個席位。馮煒光稱，自己的參選口號為「人生意義在於圓夢」，指如果自己能夠成功當選，便會為大家落實全面通關的夢、置業夢，以及培養年輕人有家國情懷的夢。

他表示，若要落實這些夢的重點在於「執行」，亦即涉及「AO（政務官）改革」，認為AO必須「去殖民地化」，成為真正服務香港、服務國家的骨幹。馮煒光建議，D6（首長級第六級政務官）、D8（首長級第八級政務官）職級，在升職前必須去青海、新疆及西藏「掛職」半年。

他又說，香港有大部分的土地被規劃為郊野公園，認為這是英國人留下來的陷阱、是一個「伏」，倡議香港在郊野公園建屋，以協助年輕人以6,000元一呎的樓價上樓。

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