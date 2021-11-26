【強制檢測】11個指明地方納強檢　包括6間學校及國泰城

▲ 11個地方納入強檢，包括國泰城。（資料圖片）

政府今天（26日）就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處11個指明地方的人士，須於11月28日或之前接受新冠病毒核酸檢測。

因應早前4宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，於指定期間曾身處7個指明地方的人士需要再次進行檢測。即使已經接種疫苗人士亦必須接受上述強制檢測。

另外，由於4間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，相關學校被納入強制檢測公告。已經完成疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

A. 屬再次檢測的指明地方（如在11月24日至26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定）

任何在10月21日至11月9日期間曾身處香港新界大嶼山赤鱲角觀景路8號 國泰城 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客） 任何在11月8日上午8時至中午12時期間曾乘搭任何 由愉景廣場巴士總站開出往東涌站巴士總站路線號碼DB01R巴士 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客）

的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客） 任何在10月29日下午5時至下午7時、10月29日下午11時至下午11時59分、10月30日凌晨0時至上午2時或11月8日下午2時至下午5時期間曾身處香港中環 中環三號碼頭 或香港新界大嶼山 愉景灣碼頭 的人士

或香港新界大嶼山 的人士 任何在10月19日至11月9日期間曾身處香港新界大嶼山愉景灣 愉景灣國際學校 超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客）

超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客） 任何在10月19日至11月9日期間曾身處香港新界大嶼山愉景灣 愉景灣國際學校幼稚園 超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、 學生及訪客）

超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、 學生及訪客） 任何在10月19日至11月9日期間曾身處香港九龍尖沙咀廣東道13號海港城 香港港威酒店 超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客） 任何在11月9日中午12時至下午4時期間曾身處香港九龍大角咀海庭道18號奧海城二期地下G1及G10號鋪 Market Place by Jasons 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

B. 其他 （已經完成疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定）

任何在11月13日至26日期間曾身處任何下列指明地方超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客）

香港保護兒童會祈廉士日託嬰兒園 -- 紅磡家維邨家禮樓地下

-- 紅磡家維邨家禮樓地下 賽馬會善樂學校 -- 何文田天光道2B號賽馬會善樂樓地下及1樓（不包括儲物櫃房）

-- 何文田天光道2B號賽馬會善樂樓地下及1樓（不包括儲物櫃房） 香海正覺蓮社佛教普光學校 -- 粉嶺欣盛里2號

任何在11月13日至26日期間曾身處香港九龍牛池灣清水灣道6010地段明愛培立中心及明愛培立學校超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客）。



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記者：黃穎津