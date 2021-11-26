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【強制檢測】11個指明地方納強檢　包括6間學校及國泰城

社會 21:24 2021/11/26

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

11個地方納入強檢，包括國泰城。（資料圖片）

政府今天（26日）就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處11個指明地方的人士，須於11月28日或之前接受新冠病毒核酸檢測。

因應早前4宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，於指定期間曾身處7個指明地方的人士需要再次進行檢測。即使已經接種疫苗人士亦必須接受上述強制檢測。

另外，由於4間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，相關學校被納入強制檢測公告。已經完成疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

A. 屬再次檢測的指明地方（如在11月24日至26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定）

  • 任何在10月21日至11月9日期間曾身處香港新界大嶼山赤鱲角觀景路8號國泰城的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）
  • 任何在11月8日上午8時至中午12時期間曾乘搭任何由愉景廣場巴士總站開出往東涌站巴士總站路線號碼DB01R巴士的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客）
  • 任何在10月29日下午5時至下午7時、10月29日下午11時至下午11時59分、10月30日凌晨0時至上午2時或11月8日下午2時至下午5時期間曾身處香港中環中環三號碼頭或香港新界大嶼山愉景灣碼頭的人士
  • 任何在10月19日至11月9日期間曾身處香港新界大嶼山愉景灣愉景灣國際學校超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客）
  • 任何在10月19日至11月9日期間曾身處香港新界大嶼山愉景灣愉景灣國際學校幼稚園超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、 學生及訪客）
  • 任何在10月19日至11月9日期間曾身處香港九龍尖沙咀廣東道13號海港城香港港威酒店超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）
  • 任何在11月9日中午12時至下午4時期間曾身處香港九龍大角咀海庭道18號奧海城二期地下G1及G10號鋪 Market Place by Jasons 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

B. 其他 （已經完成疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定）

任何在11月13日至26日期間曾身處任何下列指明地方超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客）

  • 香港保護兒童會祈廉士日託嬰兒園 -- 紅磡家維邨家禮樓地下
  • 賽馬會善樂學校 -- 何文田天光道2B號賽馬會善樂樓地下及1樓（不包括儲物櫃房）
  • 香海正覺蓮社佛教普光學校 -- 粉嶺欣盛里2號

任何在11月13日至26日期間曾身處香港九龍牛池灣清水灣道6010地段明愛培立中心及明愛培立學校超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客）。


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記者：黃穎津

 

 

 

 

 

 

 

 

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