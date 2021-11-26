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【立法會選舉】選舉論壇設即場傳譯　6人以非粵語發言

政治 21:58 2021/11/26

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

盛智文參選今屆立法會選舉。（梁偉榮攝）

選委界別是今屆新增的界別，不少候選人是首次參選，背景也不只限於政黨中人。51名選委界候選人今日首次公開發言，當中就有4人以普通話發言、2人以英語發言。

城大教授孫東、交銀國際董事長譚岳衡、全國政協委員屠海鳴及電視主播曾瀞漪都是以普通話發言，但也有人嘗試在發言中的小部份，改以粵語表達。前投資推廣署署長盧維思，以及蘭桂坊集團主席盛智文，就用英語發言。

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孫東稱，在內地出生，來到香港讀書後，一直提醒自己，是香港納稅人成就他的夢想，而過去一直在香港高等教育界默默耕耘，冀能回饋社會，更以粵語稱：「為民生、為香港、為國家，我願同你攜手同行。」譚岳衡在總結時也用上粵語稱，冀透過立法會平台，關注民生，推動發展，用專業及能力服務市民，相信香港明天一定更好。

另外，新世界研究部主管洪雯在論壇中，4分鐘發言時間全用粵語，但她坦言說話有口音，因為自己來自內地，是大家口中的「港漂」、「新香港人」，惟她強調以香港為家20年，直言自己是香港人，扎根在香港，「一點都不漂、一點都不新」，反而可以充擔國家與香港橋樑。

立法會選舉詳盡參選名單按此：https://bit.ly/3waU8c6

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳宛彤

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