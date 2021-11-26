【拘捕洗米華】太陽城集團創辦人周焯華涉內地開賭　妻Heidi 發文談兩性關係

▲ Heidi（中）在社交網站最新帖文稱：「男人咁鐘意講道理可以搵返男人拍拖，兩個男人慢慢講到夠囉，搞錯晒！」

太陽城集團創辦人、擁400億身家的澳門娛樂大亨周焯華，綽號「洗米華」疑涉內地開賭被溫州法院下令拘捕，公安機關在敦促其盡快投案自首，爭取寬大處理，而周焯華方面尚未作出回應。

據內地央視報道，澳門博彩貴賓廳龍頭中介人、太陽城集團（01383）主席周焯華因涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為，遭溫州市人民檢察院批准逮捕。

溫州法院的案情通報指出，2007年以來，周焯華在澳門等地賭場承包賭廳，又於2016年在菲律賓等地開設網路賭博平台。為牟取非法利益，周焯華發展境內人員為股東級代理和賭博代理，通過高額授信、推廣賭博業務、提供車輛接送服務和技術支持等方式、手段，組織中國公民赴其承包的境外賭廳賭博、參與跨境網路賭博活動。

又指他在中國境內成立資產管理公司，為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務、幫助追討賭債、協助客戶進行跨境資金兌付。

同時又利用地下錢莊等非法渠道為賭客提供資金結算服務，逐步形成以周焯華為首，張寧寧等人為骨幹，人員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博犯罪集團。

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案情又指截至2020年7月，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團共發展股東級代理199人，發展賭博代理12,000多人，發展中國境內賭客會員8萬多人，涉案金額特別巨大，嚴重妨害了社會管理秩序。

溫州市人民檢察院依法決定以涉嫌開設賭場罪對犯罪嫌疑人周焯華批準逮捕，公安機關在此敦促其盡快投案自首，爭取寬大處理。

有關消息傳出後，「洗米華」並沒有作出回應，其妻子Heidi昨日（25日）深夜曾在社交網站引用帖文，談及兩性關係，有關內容指：

最乞人憎就係啲男人，成日話女人唔講道理！女人唔講道理是天經地義的。男人咁鐘意講道理可以搵返男人拍拖，兩個男人慢慢講到夠囉，搞錯晒！

有不少人在帖文下留言表示支持有關見解，亦有人在晚上留言問及「華哥情況如何?」，惟Heidi則未有回應。

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記者：黃穎津