  • 21°C
香港時間 : 20211127日 (週六) 00:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加電費】中電港燈12月燃料調整費創全年新高　明年首兩月電費微跌

社會 00:00 2021/11/27

分享：

熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

兩電12月燃料調整費創全年新高。（資料圖片）

中電和港燈近日公布12月燃料調整費，均創今年新高，港燈為每度電32.9仙，按月升11.5%；中電為每度電36.6仙，按月升3.3%。雖然兩電早前已宣布明年電費加價，但計及回扣後，來年首2月淨電費仍會較今年12月低。

有學者和環保團體均指，未來環保燃料價格升勢未止，預期電費仍有上調空間，短期內亦會受部分國家的能源政策影響。

國際燃料價格高漲，兩電最新公布的12月燃料調整費均見升幅，成為2021年燃料調整費最貴的月份。港燈12月燃料調整費為每度電32.9仙，按月升11.5%，較年初的每度電17.4仙升89%；中電則為每度電36.6仙，按月升3.3%，較年初的每度電28.1仙升30.2%。

按現行機制，兩電每年首2個月的燃料調整費，將按年度電費檢討中釐定的燃料調整費收取，而按月調整則會由3月開始。換言之，明年1月港燈經調整後的燃料調整費，將為早前公布的每度電27.3仙，較今年12月的32.9仙低17%；而中電明年1月的燃料調整費將為每度電38.6仙，較今年12月升5.4%。儘管中電的燃料調整費將延續升勢，但在兩電均凍結基本電價和提供回扣的情況下，其實兩電明年1月的淨電價，仍較今年12月低。過去近半年市民的電費因燃料調整費而節節上升，終可在元旦後迎來減價：

世界綠色組織行政總裁余遠騁表示，雖難逐月份析本港燃料調整費升跌，但環球燃料價格仍有上升趨勢，料未來數年的燃料調整費難言下調，而燃料價格短期的波動，則要留意美國頁岩氣政策等發展。

綠色和平項目主任伍漢林指，在能源轉型及全球能源價格上升的情況下，本港電費未來或會持續攀升，建議政府推出與節能表現掛鈎的電費補貼計劃，為市民提供慳電誘因。

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚

相關文章

【電價飊升】太陽能板公司可免費安裝及維修太陽能板　住戶安裝後達致每月「零電費」
23:15 2021/11/09
【電價飊升】太陽能板公司可免費安裝及維修太陽能板　住戶安裝後達致每月「零電費」
【保障員工】葡萄牙立例禁僱主下班後聯絡員工　在家工作須補償電費上網費
12:32 2021/11/12
【保障員工】葡萄牙立例禁僱主下班後聯絡員工　在家工作須補償電費上網費
【消費物價】10月基本通脹率稍升至1.1%　受電費及新鮮蔬菜價格升幅所致
16:42 2021/11/22
【消費物價】10月基本通脹率稍升至1.1%　受電費及新鮮蔬菜價格升幅所致

你可能感興趣

【電價飊升】太陽能板公司可免費安裝及維修太陽能板　住戶安裝後達致每月「零電費」
23:15 2021/11/09
【電價飊升】太陽能板公司可免費安裝及維修太陽能板　住戶安裝後達致每月「零電費」
【保障員工】葡萄牙立例禁僱主下班後聯絡員工　在家工作須補償電費上網費
12:32 2021/11/12
【保障員工】葡萄牙立例禁僱主下班後聯絡員工　在家工作須補償電費上網費
【消費物價】10月基本通脹率稍升至1.1%　受電費及新鮮蔬菜價格升幅所致
16:42 2021/11/22
【消費物價】10月基本通脹率稍升至1.1%　受電費及新鮮蔬菜價格升幅所致
經濟 中電 港燈 香港 美國 元旦 行政 綠色和平

最高瀏覽

【嫁港攻略】內地網絡瘋傳「嫁到香港攻略」　深圳大媽撰文：有幾分姿色已打敗港女
12:23 2021/11/24
【嫁港攻略】內地網絡瘋傳「嫁到香港攻略」　深圳大媽撰文：有幾分姿色已打敗港女
【娛圈秘聞】助理醉後大爆男星外出登台愛「睡粉」　選妃不重樣貌要求身材豐滿
10:56 2021/11/26
【娛圈秘聞】助理醉後大爆男星外出登台愛「睡粉」　選妃不重樣貌要求身材豐滿
【害己害人】自私港媽帶傷風大女遊迪士尼播毒　同行細仔中招高燒39.3°C
13:34 2021/11/26
【害己害人】自私港媽帶傷風大女遊迪士尼播毒　同行細仔中招高燒39.3°C