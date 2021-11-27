【加電費】中電港燈12月燃料調整費創全年新高　明年首兩月電費微跌

▲ 兩電12月燃料調整費創全年新高。（資料圖片）

中電和港燈近日公布12月燃料調整費，均創今年新高，港燈為每度電32.9仙，按月升11.5%；中電為每度電36.6仙，按月升3.3%。雖然兩電早前已宣布明年電費加價，但計及回扣後，來年首2月淨電費仍會較今年12月低。

有學者和環保團體均指，未來環保燃料價格升勢未止，預期電費仍有上調空間，短期內亦會受部分國家的能源政策影響。

國際燃料價格高漲，兩電最新公布的12月燃料調整費均見升幅，成為2021年燃料調整費最貴的月份。港燈12月燃料調整費為每度電32.9仙，按月升11.5%，較年初的每度電17.4仙升89%；中電則為每度電36.6仙，按月升3.3%，較年初的每度電28.1仙升30.2%。

按現行機制，兩電每年首2個月的燃料調整費，將按年度電費檢討中釐定的燃料調整費收取，而按月調整則會由3月開始。換言之，明年1月港燈經調整後的燃料調整費，將為早前公布的每度電27.3仙，較今年12月的32.9仙低17%；而中電明年1月的燃料調整費將為每度電38.6仙，較今年12月升5.4%。儘管中電的燃料調整費將延續升勢，但在兩電均凍結基本電價和提供回扣的情況下，其實兩電明年1月的淨電價，仍較今年12月低。過去近半年市民的電費因燃料調整費而節節上升，終可在元旦後迎來減價：

世界綠色組織行政總裁余遠騁表示，雖難逐月份析本港燃料調整費升跌，但環球燃料價格仍有上升趨勢，料未來數年的燃料調整費難言下調，而燃料價格短期的波動，則要留意美國頁岩氣政策等發展。

綠色和平項目主任伍漢林指，在能源轉型及全球能源價格上升的情況下，本港電費未來或會持續攀升，建議政府推出與節能表現掛鈎的電費補貼計劃，為市民提供慳電誘因。

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記者：陳梓蔚