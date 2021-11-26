【變種病毒】非洲南部發現B.1.1.529變異病毒　港府凌晨起禁南非8個地區非港人入境

▲ 港府禁南非8個地區非港人入境，涉發現大量基因突變病毒株。（資料圖片）

政府今日（26日）公布，因應最新疫情發展，將於明日 （27日）凌晨零時起開始收緊從博茨瓦納、斯威士蘭、萊索托、馬拉維、莫桑比克、納米比亞及津巴布韋到港人士的登機及檢疫要求，連同目前已經被指明為高風險地區的南非，禁止於21天內曾逗留當地的非香港居民入境。

發言人表示，非洲南部地區包括南非及博茨瓦納發現B.1.1.529變異病毒株。雖然科學家未完全清楚該變種病毒對疫情可能帶來的影響，或相關突變會否影響疫苗的有效性，但為防患未然，必須嚴陣以待。

為此，除目前已經屬A組指明地區的南非外，政府亦指明博茨瓦納，以及毗鄰的斯威士蘭、萊索托、馬拉維、莫桑比克、納米比亞及津巴布韋為A組指明地區。

上述非州南部共八個地區納入A組指明地區後，於21天內曾逗留當地的非香港居民（包括旅客）不會獲准入境；香港居民則必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機來港，並在抵港後在指定檢疫酒店接受21天強制檢疫。香港按現行機制對這些地區實施的防控措施，較英國、新加坡、以色列等地剛宣布的措施，更為嚴謹。

發言人續指，為達致「動態清零」的目標，貫徹「外防輸入、內防反彈」的疫情防控策略，政府會繼續密切監察不同地區的疫情，以風險為本為原則，考慮一籃子因素，包括公共衞生因素，及與本港社會經濟相關因素，按風險程度及視乎情況需要調整相關地區到港人士的登機、檢疫及檢測要求。



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記者：黃穎津