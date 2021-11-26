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蔡永強赴候選人論壇　穿巴士司機制服示人

政治 22:47 2021/11/26

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

蔡永強身穿巴士司機制服出席選舉論壇。（梁偉榮攝）

40席的立法會選委界別，一共有51人角逐，一眾候選人今日首同場亮相，出席選舉論壇。候選人按號碼發言，最後的一人是51號工聯會蔡永強，卻身穿巴士司機制服上台。

蔡永強為現職巴士司機，在巴士行業已經工作超過10年。他發言時強調，自己不是藍血精英，而是基層、巴士司機，希望代表基層勞工，將打工仔聲音帶入議會。

至於身穿制服現身，蔡永強稱是因為剛下班，便趕到論壇發言，又稱公司很支持他參選，以往多為早更司機，但參選後，公司多安排他在下午2時下班，讓他能夠繼續選舉工程，拜會不同界別朋友。

蔡永強又稱，自己擔當後備車長，主要駕駛九龍區的巴士綫，每天會在50多條九龍的巴士路綫中，駕駛1至2條綫，形容巴士司機是熟能成巧的工作。

立法會選舉詳盡參選名單按此：https://bit.ly/3waU8c6

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撰文 : 傅流螢

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