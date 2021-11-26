【捕殺野豬】漁護署指野豬傷人有上升趨勢　2011年至今傷者涉8名長者及2名兒童

▲ 漁護署指野豬傷人有上升趨勢，2011年至今傷者涉8名長者及2名兒童。（資料圖片）

近日漁護署人道毀滅進入市區野豬政策引起爭議。漁護署發言人今日（26日）指，野豬傷人個案有明顯上升趨勢。2011年至今共錄得42宗野豬傷人個案，當中86%（36宗）在2018年至今發生。今年已錄得17宗野豬傷人個案，單單是11月更已錄得高達6宗野豬傷人個案。

該42宗野豬傷人個案共涉及53名傷者，包括8名長者和2名兒童，其中6名傷者傷勢嚴重需接受手術。

野豬傷人原因：

19 宗因野豬搶奪食物或誤以為有食物而咬傷人

8宗被困市區時受驚亂撞傷人

6宗被人或狗驅趕時野豬自衞攻擊或逃走時撞傷人

1宗野豬互相追逐時撞傷市民

8宗原因不明

發言人表示，個案及傷人數字的飆升趨勢明確顯示野豬對市民安全已構成很大威脅，野豬是具危險性的野生動物，尤其是已經習慣在市區覓食及被人餵飼或體型龐大的野豬，向市民索食時可能會噬咬或撞傷人。此外，野豬亦有機會傳播人畜共通疾病，例如結核病、戊型肝炎、甲型流感及豬鏈球菌等，對公眾健康構成風險。

發言人強調，政府有必要採取果斷行動處理野豬滋擾問題。漁護署會繼續定期以捕捉野豬行動優先處理有大量野豬出沒、野豬曾傷人或對公眾構成危險的黑點，以保障市民安全和保持公共衞生。此外，當收到市民有關野豬在市區出現的舉報時，漁護署亦會把對公眾構成潛在危險或造成滋擾的野豬捕捉及作人道處理。

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津