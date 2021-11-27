【侵吞公屋】聲淚俱下陪睡街求啞女回家 女保安阿娟拒交還物業：做咩要畀返佢

▲ 啊娟拒絕交還業權。

TVB節目《東張西望》追蹤啞女美華疑被女保安啊娟侵吞公屋事件再有新進展，繼女保安啊娟下跪求美華原諒並央求美華回家共同居住，美華不肯回家繼續露宿街頭，啊娟為表誠意也主動陪同露宿，不過被追問是否會交還業權給美華，啊娟態度相當堅定，反問「做咩要畀返佢，我應承佢爸爸喺度住。」

《東張西望》連日追訪女保安啊娟涉侵佔公屋的進展，啊娟突然間態度360度大轉頭，由惡言惡語到聲淚俱下下跪認錯，哀求美華搬回家跟她同住。阿娟面對鏡頭不停用哭腔哀求美華道歉：「美華我對你唔住，希望你原諒我，我會當你妹妹咁，你可以叫我娟姐！」並展示家中雪櫃，自己購買了很多食物會照顧美華，但有哭聲沒有淚痕。

美華獲交回鎖匙後嘗試能重新開門，卻不肯重新回去居住。眼見美華繼續露宿街頭，啊娟再出招揚言「你唔返嚟我同你瞓街」，在鏡頭的追蹤下也帶齊棉被及床褥搬到門外過夜。

▼ 點擊圖片放大 ▲ 啊娟睡在單位外，以誠意希望打動美華回家。 ▲ 啊娟睡在單位外，以誠意希望打動美華回家。



《東張》主持追問啊娟會否交還業權給美華，啊娟收起哭腔，態度堅決地反問：「做咩要畀返佢，我應承佢爸爸喺度住。」她更解釋自己獲取業權的緣由，

因為呢層樓是啊叔寫遺囑給我，啊叔要求我答應他離世後要燒香，立下遺囑後，啊叔要求我代還清債務，還有殮葬費，我做到了，所以我認為呢間屋，現在就是我的。

美華的遭遇引起全城關注，很多熱心人士也相當關注美華的處境。美華現時已經有社會福利署社工跟進，協助她申請法律援助，其他律師暫時不便介入，現在正等待安排約見；至於住屋援助方面，政府部門現時正為美華申請體恤安置，若約見後審查符合資格，可以等候編配公屋單位。

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責任編輯：王明芳