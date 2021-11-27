【新冠疫苗】下周五接種車將到屋邨及學校　明年1月接種中心減至10間

▲ 聶德權今早（27日）出席一個電台節目時表示，下周五起將會安排流動接種車到屋邨或學校為市民打針。（資料圖片）

公務員事務局局長聶德權今早（27日）出席一個電台節目時表示，下周五起將會安排流動接種車到屋邨或學校為市民打針。

他稱，現時第一針疫苗接種率為72%，為方便長者打針，接種車將會到沙田新翠邨及觀塘華南邨提供供復必泰疫苗接種服務，稍後接種車亦會學校為學生接種。

聶德權續指，新冠疫情爆發至今已有2年，不斷出現新變種病毒是意料之中，而專家也會研究相關影響。他強調，若要與內地或海外通關，接苗接種率須達至少8成。

聶德權又表示，現時香港共有21間疫苗接種中心，提供的服務供過於求，有點浪費，故當局計劃由1月起，減少至10接種中心。而醫院提供的疫苗接種站則會增加2間至合共11間，市民亦可選擇到部分私家醫生診所接種。

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記者：黃穎津