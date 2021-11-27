【國際航運】陳帆冀以半稅優惠吸引海運企業落戶香港　明年提交稅務寬減修訂建議

▲ 陳帆冀以半稅優惠吸引海運企業落戶香港，明年提交稅務寬減修訂建議。（運房局提供）

運輸及房屋局局長陳帆今日（27日）發表網誌，指運房局正透過香港海運港口局成立專責小組，研究推動「智慧港口」發展的具體方案，包括建立一個數碼化系統。當局亦計劃明年向立法會提交有關稅務寬減的法例修訂建議。

陳帆指，月初曾出席香港海運及港口業界的年度盛事「香港海運週2021」，與業界人士進行交流。陳帆表示，新冠疫情下，全球供應鏈和港口運作受嚴重干擾，為各港口城市帶來前所未見的挑戰，香港亦未能倖免。而他特別關注，面對全球港口對海員活動的限制措施，海員在船上的生活受到極大挑戰。他感謝海員在疫情期間對保持海運持續不間斷運作的付出，包括運送全球各地極需要的重要物資如緊急醫療器材、日常糧食及抗疫用品等，以及他們在面對疫情艱難時刻的堅毅、刻苦、同舟共濟、和無私奉獻精神。

陳帆表示，繼去年修訂法例，為船舶出租商及海事保險業務提供利得稅優惠後，海運港口局轄下的海運業務委託人專責小‍組已完成就進一步推行稅務優惠措施的研究，並建議為指定海運業務委託人，即船舶管理人、船務代理及船舶經紀，提供半稅優惠以吸引更多相關海運企業落戶香港。當局計劃明年向立法會提交有關稅務寬減的法例修訂建議。

而為進一步提升港口效率及推動高增值海運服務，運房局正透過香港海運港口局成立專責小組，與業界攜手合作，研究推動「智慧港口」發展的具體方案，包括建立一個數碼化系統，便利碼頭營運商及相關業界人士溝通和存取資料，以精簡運作和優化多方協調工作，進一步提升香港港口效率和減少貨物處理時間及成本。

陳帆續指，當局會進一步完善香港船舶註冊處海外支援團隊，進一步擴大註冊處的服務範圍，為船東提供更快捷、更直接的支援，並推廣香港船舶註冊服務。今年年底，當局亦會在三藩市、東京和多倫多陸續增設區域支援團隊，完成香港區域支援團隊的環球服務拼圖。香港船舶註冊團隊對船東和船舶營運者提供的環球服務將會涵蓋大部份香港註冊船舶經常到訪的北亞區域、亞洲和泛太平洋區域、歐洲和北美洲。當局亦正籌備利便香港註冊船舶使用電子證書的立法工作，進一步提升海事服務的效率。

陳帆稱，為更好實現《十四五規劃綱要》機遇和融入國家的發展進程，政府會透過策劃香港港口，與大灣區內港口加強協調，共同建設世界級港口群。當局正與廣東省港口城市探討成立溝通平台，加強兩地港口的溝通協作，善用各自不同的競爭優勢，達至優勢互補，促進大灣區港口群的健康發展。

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責任編輯：黃穎津

