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【港鐵墮軌】男子港鐵太和站墮軌　被捲入車底當場證實死亡

社會 11:13 2021/11/27

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

男子港鐵太和站墮軌，被捲入車底當場證實死亡。（網上圖片）

港鐵太和站有人跳軌身亡。警方今早（27日）10時28分接報，指港鐵太和站有一名男子墮軌，事主被捲入車底當場證實死亡。東鐵綫列車服務一度受阻。警方正調查事故原因。

港鐵表示，東鐵綫事件已處理完畢，列車服務陸續回復正常。

港鐵發言人稱，於今日上午約10時半，東鐵綫一列往上水站方向列車在進入太和站月台期間，車長見到有乘客由月台進入路軌範圍，即時停車。月台長亦按動緊急掣，停止其他列車進出車站。車站立刻派職員到場處理，並通知車務控制中心報警及通知消防。閉路電視錄影片段顯示，一名男乘客在列車進入月台期間，自行跳入路軌範圍。

事件處理期間，東鐵綫列車服務需要作出調整，來往粉嶺至大埔墟站服務暫停，而來往大埔墟至紅磡站則維持約8分鐘一班車，上水至粉嶺站維持約15分鐘一班車。期間，港鐵安排免費接駁巴士行走大埔墟站至粉嶺站。約11時45分，事件處理後，東鐵綫列車服務陸續回復正常。 

 

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記者：黃穎津
 

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