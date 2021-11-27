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【新冠疫苗】流動接種車下周五啟用　可接種復必泰疫苗

社會 11:30 2021/11/27

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熱門 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

政府將於12月3日（星期五）起推出新冠疫苗流動接種站，讓市民特別是長者在他們的社區聚腳點，方便快捷地接種新冠疫苗。（政府新聞處提供）

政府將於下周五（12月3日）起推出新冠疫苗流動接種站，讓市民特別是長者在他們的社區聚腳點，方便快捷地接種新冠疫苗。首站將服務沙田新翠邨附近的居民。

發言人今日（27日）表示，新冠疫苗流動接種站以接種車的模式運作，可於短時間內服務不同地點的市民，是一個新嘗試。以往，外展隊到社區服務，籌劃時間較長，配套設施和場地限制亦較多。

市民在接種車接種疫苗的流程與在社區疫苗接種中心相同。工作人員會在接種車附近空地設立臨時等候區和休息區，現場並會有醫生免費為準備接種的市民提供諮詢服務。接種車備有輪椅升降台，以方便行動不便人士接種。

接種車每次會提供一款疫苗接種服務，即復星／BioNTech復必泰疫苗或科興克爾來福疫苗，市民可利用流動接種站接種第1劑、第2劑或第3劑疫苗。

流動接種站開放時間為上午10時至下午5時，而最後即場報名時間為下午4時30分。

合資格人士可即場報名接種疫苗。歡迎市民利用熱線電話報名以減少等候時間。查詢及報名熱線：5193 0375（星期一至五上午9時至下午5時；公眾假期休息）。

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