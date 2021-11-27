【腦中風】妻驚見丈夫口吐白沫爆血管送院亡　ICU醫護揭致命關鍵【附中風徵兆】

▲ 妻驚見丈夫口吐白沫爆血管送院亡，ICU護士揭致命關鍵。

天氣轉冷，也是長者較易中風的時節。台灣一名深切治療部（ICU）護士在網上分享，指醫院最近接收了一名50歲的男患者，被妻子發現口吐白沫、四肢抽筋僵直，緊急送院後證實為出血性中風（俗稱爆血管），但由於病情嚴重無法開刀，最終不治。護士提醒，頭痛、頸痛等都是身體發出的警號，高風險族群在轉季時要多加留意。

台灣ICU護士林婷在Facebook專頁「林婷一下吧 icu護理師」上發文，指最近有一名50多歲男患者被緊急送院。其妻子表示，丈夫在疫情期間工作繁忙，經常早出晚歸，但對方沒有提過身體不舒服。當天傍晚回家，丈夫表示自己眼睛腫脹不適，先回房間休息。後來到晚飯時間，妻子入房查看，驚見丈夫口吐白沫、眼睛上吊、四肢抽筋僵直。

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丈夫被送院後接受腦部斷層掃描，顯示大片腦出血壓迫到腦幹，轉送到ICU時血壓跟心跳急跌，醫生向家屬表示無法開刀，腦部亦失去功能。當時妻子幾乎癱軟，哭訴：

護理師，我有好多話沒跟他說...該怎麼辦，要不要再急救，開刀拼拼看。

林婷見狀試圖安慰對方：

我知道這麼突然你們一定無法接受，但他的愛，他之前所說的話,我相信你們大家一定都有留在心中，你現在就在他耳邊說你想說的話他一定能聽得見，我這邊可以跟你保證。

妻子感謝緊握她的手，表示感謝。最後家屬討論不急救壓胸電擊，而先生的心跳慢慢下降，最終安詳地離世。

林婷指出，不少中風患者在發病時才知道自己有高血壓或糖尿病等，被送到醫院時已經大片腦出血、大片腦梗塞，讓家屬感到錯愕，「明明人好好的，昨天還在講話還在吃飯，為什麼今天昏倒後就再也醒不來了」。

她提醒，高風險族群在冬天要規律量血壓，因高血壓通常沒特別症狀，而本身有家族史更要注意，「不要自認年輕，劇烈頭痛，脖子痛，覺得沒事啦，睡一覺就好」，她指近年中風有年輕化趨勢，曾遇到不少30至40歲患者，帶來的後遺症，對於患者非常痛苦。

至於三高患者，就應堅持規律服藥，不要隨意停藥或者自行調整降壓藥物，甚至自行換成保健食品來當處方用藥，「真的等到出事後才發現後悔也來不及了」。

中風徵兆、高危因素及預防方法

據衞生署的資料，「中風」是「腦血管意外」，由於腦部血管阻塞或爆裂，腦組織無法得到足夠的養料和氧氣，受影響的神經細胞因而壞死，並產生各種神經症狀。

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責任編輯：羅嘉欣