【拘捕洗米華】涉內地開賭被溫州法院下令拘捕　澳門政府證實周焯華已被司警帶走

太陽城集團創辦人、擁400億身家的澳門娛樂大亨周焯華，綽號「洗米華」疑涉內地開賭被溫州法院下令拘捕，公安機關在敦促其盡快投案自首，爭取寬大處理，而周焯華方面尚未作出回應。

今日（27日）網上流傳一照片，懷疑是「洗米華」周焯華被司警帶走。澳門政府今午證實，周焯華已被司警帶走。

▲ 網上流傳疑似周焯華被捕圖片。

案情指，澳門特區政府收到內地有關部門的通報，指澳門居民、某博彩中介一人有限公司周姓股東、董事涉嫌成立跨境賭博犯罪集團，非法組織中國公民赴其承包的境外賭廳賭博，參與跨境網絡賭博活動，涉案金額特別巨大，嚴重妨害了國家的社會管理秩序，溫州市人民檢察院依法決定對周姓犯罪嫌疑人批准逮捕。公安機關敦促其盡快投案自首，爭取寬大處理。

當局根據之前刑事偵查所獲的證據，今早依法將周姓犯罪嫌疑人及其他涉案人員帶回警局調查。特區政府重申，所有在澳從事博彩業的人員，都必須嚴格遵守國家和澳門有關的法律規定。對於涉嫌違反澳門法律規定的行為，也必將依法追究，絕不姑息。特區政府對博彩中介人已有一套比較完善的管理制度，而且將會在修訂博彩法時強化對博彩中介人及其業務的監管，確保澳門的旅遊娛樂業能夠健康有序地發展。

▲ 內地法院下令拘捕周焯華。（資料圖片）

據《東周刊》傳媒報道，該刊日前成功透過電話聯絡周焯華，惟僅獲回覆「多謝關心」便掛線。而太陽城集團則回覆該刊查詢稱，太陽城博彩中介人有限公司正全力跟進有關事件，強調公司旗下所有業務均在澳門特別行政區政府監管下依法如常運作。

據內地央視報道，澳門博彩貴賓廳龍頭中介人、太陽城集團（01383）主席周焯華因涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為，遭溫州市人民檢察院批准逮捕。詳情即看:【下一頁】

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記者：黃穎津