【立法會選舉】警方將調派1萬警力確保選舉安全進行　蕭澤頤斥恐嚇候選人及法官行為「鬼祟幼稚」

▲ 警方將調派1萬警力確保選舉安全進行，蕭澤頤斥恐嚇候選人及法官行為「鬼祟幼稚」。（資料圖片）

警務處處長蕭澤頤今日（27日）出席香港警察學院結業典禮暨閱操儀式後見記者，指有24位見習督察以及86位學警參與，並期望更多有志年青人加入警隊。另一方面，12月19日是立法會選舉，蕭澤頤表示，警方將調動超1萬名警力，確保整個選舉過程能在安全的情況下進行，呼籲任何人士不要企圖嘗試干擾或擾亂選舉程序，否則警方一定會嚴正執法。

對於近日接連有立法會選舉候選人及法官收到恐嚇信，蕭澤頤對此予以譴責，形容行為「不但鬼祟，亦非常幼稚」，有關案件已由有組織罪案及三合會調查科跟進。

蕭澤頤又提及輔警被野豬襲擊事件。他指當日輔警接報到場，目的是希望野豬不會傷害到其他市民或影響交通，這是警方的職責。而當時輔警被野豬襲擊嚴重受傷，現仍留醫。該輔警前後已進行2次手術，第1次背部手術需縫14針，由於小腿傷口非常嚴重，該輔警需再等待10日，才可進行手術，現亦需再進行植皮手術，傷勢相對嚴重。蕭澤頤強調，警方絕無對漁護署施壓，不排除有人嘗試抹黑警方或煸動仇警的可能性，但希望大家藉此機會反思，如果野豬有機會傷及自己家人，是否希望警方到場保護或是警方到場後袖手旁觀。他重申，警方到場目的是保護市民生命安全。

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記者：黃穎津

