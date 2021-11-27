【阿倫桃色風波】譚詠麟桃色事件後「首度現身」　譚校長唱《勿忘心安》：不可能撐不下去

▲ 譚詠麟現身《時光音樂會》。

被稱譚校長的阿倫譚詠麟在11月24日捲入桃色風波，被一個網名為「#悲傷牛肉麵_」的內地網民指控「睡粉絲」，並上網疑似譚詠麟在酒店房內的照片。

不過，「#悲傷牛肉麵_」所上載的照片一律沒有譚詠麟正面照，但網民憑背影及相中的衣著打扮推測相中人屬誰。譚詠麟透過經理人公司澄清，否認「睡粉絲」，但此事已引起內地及香港網民熱烈討論。

而一向喜歡透過社交平台分享生活點滴的阿倫，在11月24日轉發經理人澄清「睡粉絲事件」的聲明後，亦沒有更新微博，一直「潛水」。

【阿倫桃色風波】「悲傷牛肉麵」發文暗示譚詠麟新動向 Coser被誤當阿倫粉絲：掉進糞坑裏了

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阿倫未有「被消失」

因為內地一直十分注重藝人言行，「劣跡藝人」往往會「被消失」，就算是以前已錄影的節目，在播出時也會把有問題的藝人剪走或打格。

內地節目《時光音樂會》在昨晚（11月26日）播出，有份參與該節目演出的阿倫未有「被消失」，並在節目獻唱張杰的歌曲《勿忘心安》。

▲ 譚校長現身《時光音樂會》唱《勿忘心安》。

《勿忘心安》歌詞應景

節目播出後，《時光音樂會》更在官方平台發布阿倫高歌的短片及發文：「譚詠麟獻唱張杰經典曲目《勿忘心安》，『不要再逗留，人心太擁擠』，譚校長唱得也太感動了。」似為譚校長打氣。

《時光音樂會》是在阿倫捲入桃色事件前錄影，不過今次事件後「首次亮相」電視節目選唱的《勿忘心安》，網民卻覺得是「神預言」，因為歌詞比如「不要再逗留 人心太閃躲」、「不可能撐不下去 淪落逃避的宣判」等，都似可用在現時譚詠麟的自勉，並有網民留言以「勿忘心安」四字為阿倫打氣。

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《勿忘心安》是2009年的電影《竊聽風雲》的主題曲，曲世聰作曲、裴育填詞、張杰原唱。《勿忘心安》歌詞如下：

不要再逗留 人心太擁擠

被混亂的遊戲或是真理的命運

我自己問自己 完成到這裡

到底還剩多少不用掙扎的陰霾 只是無奈這些問題 無人交流

只好任憑生命去阻礙

中途的放縱 才選錯了出口

氾濫的慾望無邪 卻淪為成爛醉 早已該放手 這無休的陰謀

玩笑已過半 不由不該

路還有汗流 夢還沒腐朽

命運到最後 勿忘心安 不要再逗留 人心太閃躲

被混亂的雙眼或是聽覺 卑微不前

我自己問我自己 退路已在原地

不可能撐不下去 淪落逃避的宣判 只是無奈這些問題 無人交流

只好任憑生命去阻礙

中途的放縱 才選錯了出口

氾濫的慾望無邪 卻淪為成爛醉 早應該放手 這無休的陰謀

玩笑已過半 不能不由不該

一路還有汗流 夢還沒有腐朽

命運到最後 記得勿忘心安 早應該放手 無休的陰謀

玩笑已過半 不由不該

一路還有汗流 夢還沒有腐朽

命運到最後 記得勿忘心安